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Chiều 22-10, xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít, dầu diesel tăng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Bộ Công Thương, VnExpress)

(GLO)- Từ 15 giờ ngày 22-10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo hướng trái chiều. Xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 1.816 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng 444 đồng/lít.

Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều 22-10, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Với xăng E10 RON 95-III, mức giá tối đa được điều chỉnh xuống 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít.

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Chiều 22-10, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm so với tuần trước. Ảnh: Phương Vi

Giá xăng trong nước đã giảm hai kỳ liên tiếp sau chuỗi sáu kỳ tăng trước đó. Diễn biến này giúp giảm bớt áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp, dù mức giá thực tế tại các cửa hàng có thể khác nhau tùy chính sách bán hàng của từng thương nhân.

Trái với xu hướng giảm của xăng, nhóm mặt hàng dầu được điều chỉnh tăng trong kỳ này. Trong đó, dầu diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít, đưa giá bán tối đa lên 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán tối đa 23.373 đồng/kg.

Đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, cơ quan điều hành quyết định trích lập 300 đồng/lít đối với xăng sinh học. 2 mặt hàng dầu diesel và mazut không trích lập quỹ trong kỳ này; các mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trong phiên giao dịch ngày 22-10, dầu Brent tăng 2,82 USD/thùng lên 111,64 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 2,24 USD/thùng lên 99,39 USD/thùng.

Những diễn biến địa chính trị, rủi ro vận chuyển dầu và biến động tồn kho tiếp tục là các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

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