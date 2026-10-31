Giá nông sản hôm nay 31/10: Cà phê dưới 88.000 đồng, hồ tiêu giảm mạnh

Thị trường nông sản sáng 31/10 tiếp tục gây chú ý khi giá cà phê trong nước duy trì ở vùng thấp, chỉ còn 87.000–87.500 đồng/kg. Đây là mặt bằng đáng kể sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh trong nửa cuối tháng 10.

Hồ tiêu có diễn biến kém tích cực hơn khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1.000–1.500 đồng/kg. Mốc 140.000 đồng/kg chính thức bị đánh mất, giá cao nhất hiện còn 138.500 đồng/kg tại Đắk Lắk.

Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới đã xuất hiện tín hiệu hồi phục trong phiên mới nhất khi cả Robusta London và Arabica New York cùng tăng trở lại.

Hình minh họa.

Giá cà phê giữ vùng 87.000–87.500 đồng/kg, thế giới hồi phục

Giá cà phê tại Tây Nguyên sáng 31/10 tiếp tục ở mặt bằng thấp sau phiên giảm mạnh trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 87.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 87.400 đồng/kg, Gia Lai 87.300 đồng/kg và Lâm Đồng thấp nhất với 87.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Biến động gần nhất Đắk Lắk 87.400 đồng/kg -1.000 đồng/kg Lâm Đồng 87.000 đồng/kg -1.000 đồng/kg Gia Lai 87.300 đồng/kg -1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 87.500 đồng/kg -1.000 đồng/kg

Nếu tính bình quân số học trực tiếp từ bốn vùng trên, giá đạt khoảng 87.300 đồng/kg. Một số bảng tổng hợp thị trường công bố mức trung bình khoảng 87.400 đồng/kg tùy phương pháp làm tròn.

Đáng chú ý, vùng giá cao nhất hiện chỉ còn 87.500 đồng/kg. So với mốc 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10, cà phê đã giảm khoảng 6.500 đồng/kg.

Áp lực lớn nhất vẫn đến từ thời điểm vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn sôi động. Khi lượng hàng đưa ra thị trường tăng, bên mua có thêm lựa chọn và giá thu mua khó phục hồi nhanh nếu nhu cầu chưa cải thiện tương ứng.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường thế giới sáng 31/10 đã tích cực hơn. Robusta London kỳ hạn tháng 1/2027 tăng lên 3.204 USD/tấn, tăng 28 USD/tấn, tương đương 0,88%.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 287,20 US cent/lb, tăng 1,75 US cent/lb, tương đương 0,61%.

Mặt hàng Kỳ hạn Giá mới nhất Thay đổi Robusta London 01/2027 3.204 USD/tấn +28 USD, +0,88% Arabica New York 12/2026 287,20 US cent/lb +1,75, +0,61%

Nhịp hồi của hai sàn quốc tế là tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn giảm liên tiếp. Dù vậy, mức tăng hiện chưa đủ lớn để khẳng định thị trường đã đảo chiều.

Đối với giá cà phê trong nước, ngoài diễn biến sàn London, lượng cà phê nông dân đưa ra bán trong cao điểm thu hoạch, nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp và tỷ giá sẽ tiếp tục tác động đến mặt bằng giá trong những phiên đầu tháng 11.

Giá hồ tiêu hôm nay 31/10 giảm 1.000–1.500 đồng/kg

Hồ tiêu là mặt hàng có biến động đáng chú ý hơn trong phiên 31/10 khi giá giảm đồng loạt tại các vùng khảo sát.

Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg xuống còn 138.500 đồng/kg, nhưng vẫn là khu vực có giá cao nhất.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm còn 137.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) xuống 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg -1.000 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.500 đồng/kg -1.000 đồng/kg Đắk Lắk 138.500 đồng/kg -1.500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg -1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 137.500 đồng/kg -1.500 đồng/kg Trung bình 5 vùng 136.900 đồng/kg Giảm

Sau nhịp điều chỉnh này, hồ tiêu trong nước hiện dao động 136.000–138.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý nhất là thị trường không còn khu vực nào giữ được 140.000 đồng/kg. Đây là thay đổi khá rõ so với những phiên trước, khi Đắk Lắk liên tục neo ở mốc này.

Thị trường hồ tiêu thế giới lại tương đối ổn định. Tiêu đen Indonesia tiếp tục quanh 6.850 USD/tấn, Malaysia khoảng 9.100 USD/tấn và tiêu đen Brazil ASTA 570 khoảng 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l khoảng 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam tiếp tục quanh 8.450 USD/tấn.

Thị trường Chủng loại Giá tham khảo Indonesia Tiêu đen 6.850 USD/tấn Malaysia Tiêu đen 9.100 USD/tấn Brazil ASTA 570 5.800 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.950 USD/tấn Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 5.995 USD/tấn Việt Nam Tiêu trắng 8.450 USD/tấn

Việc giá quốc tế chưa giảm theo thị trường nội địa cho thấy phiên điều chỉnh trong nước có thể liên quan nhiều hơn đến sức mua, lượng hàng được chào bán và trạng thái giao dịch ngắn hạn.

Thị trường bước vào tháng 11 với mặt bằng giá thấp hơn

Kết thúc tháng 10, cà phê và hồ tiêu đều ở mặt bằng thấp hơn đáng kể so với những mức cao xuất hiện trước đó.

Cà phê hiện chỉ còn 87.000–87.500 đồng/kg, trong khi vụ thu hoạch mới đang tạo thêm nguồn cung. Điểm tích cực là Robusta và Arabica đã cùng tăng trở lại trong phiên gần nhất, qua đó giúp giảm bớt sức ép tâm lý.

Hồ tiêu lại vừa trải qua một phiên giảm khá rõ, đưa mức cao nhất xuống còn 138.500 đồng/kg. Việc thị trường thế giới vẫn ổn định có thể tạo lực đỡ, nhưng giá trong nước muốn phục hồi cần thêm tín hiệu từ hoạt động thu mua và đơn hàng xuất khẩu.

Bước sang tháng 11, diễn biến nguồn cung cà phê vụ mới, sức mua của doanh nghiệp và nhu cầu giao hàng cuối năm sẽ là những yếu tố cần theo dõi sát.