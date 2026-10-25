Giá nông sản hôm nay (25-10): Cà phê mất mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

(GLO)- Giá cà phê trong nước ngày 25-10 tiếp tục giảm 1.200-1.500 đồng/kg, lùi về 89.000-89.500 đồng/kg sau 4 phiên đi xuống liên tiếp. Trong khi đó, giá hồ tiêu vẫn ổn định ở mức 137.000-140.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm sâu, mất mốc 90.000 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt xuống dưới mốc 90.000 đồng/kg, giảm từ 1.200-1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.300 đồng/kg, xuống còn 89.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, còn 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 1.200 đồng/kg, xuống mức 89.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước. So với ngày 21-10, giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm đã giảm khoảng 4.200-4.500 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá đang lan rộng tại các địa phương sản xuất cà phê chủ lực. Theo các thông tin thị trường được công bố, nguyên nhân chủ yếu đến từ đà suy yếu của giá cà phê thế giới, trong khi nguồn cung vụ mới bắt đầu được bổ sung, tạo thêm áp lực lên giá thu mua trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất. Tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2026 giảm 60 USD/tấn, tương đương 1,82%, xuống còn 3.228 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 59 USD/tấn, tương đương 1,79%, về mức 3.242 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2026 giảm 5 US cent/pound, tương đương 1,6%, xuống còn 307,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng giảm 4,05 US cent/pound, tương đương 1,36%, còn 293,40 US cent/pound.

Giá hồ tiêu giữ mức 137.000-140.000 đồng/kg

Trái ngược với diễn biến giảm mạnh của cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 25-10 tương đối ổn định. Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000-140.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động đáng kể so với phiên trước.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì mức giá 140.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu giữ ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất chủ chốt nhìn chung đi ngang. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.850 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đạt 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.