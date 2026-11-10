Giá nông sản ngày 10-11: Cà phê bật tăng 600 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 10-11 ghi nhận sự phân hóa giữa các mặt hàng chủ lực. Trong khi giá cà phê có dấu hiệu phục hồi sau những phiên giảm trước đó, hồ tiêu tiếp tục giữ mặt bằng giá cao ở mức 138.000 đồng/kg.

Giá cà phê tiến sát mốc 85.500 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay dao động trong khoảng 84.500-85.300 đồng/kg, tăng 500-600 đồng/kg so với ngày trước đó.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg, lên 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, cà phê tại khu vực Đắk Nông được thương lái thu mua với giá 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg; ở các khu vực còn lại tăng 500 đồng/kg, đạt 84.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ở sàn London phục hồi. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 66 USD/tấn, lên 3.270 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 50 USD/tấn, đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực giảm. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 2,5%, xuống còn 280 US cent/pound; tháng 3-2027 giảm 1,9%, đạt 271,65 US cent/pound.

Hồ tiêu giữ giá cao, Đắk Lắk dẫn đầu

Trái với diễn biến tăng của cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 10-11 cơ bản ổn định, dao động 135.500-138.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 138.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được ghi nhận ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.