(GLO)- Sau 1 tuần giảm sâu, giá cà phê trong nước hiện chỉ còn 71.200-72.000 đồng/kg. Hồ tiêu cũng lùi về 128.000-132.000 đồng/kg, trong đó Gia Lai thuộc nhóm địa phương có giá thấp nhất cả nước.

Giá cà phê giảm hơn 11.000 đồng/kg trong tuần

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên ngày 23-11 đi ngang, tiếp tục duy trì ở mức thấp, giảm đến 11.000 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, từ ngày 16 đến 23-11, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 11.200 đồng/kg; Gia Lai giảm 11.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông giảm 11.000 đồng/kg; trong khi các khu vực khác giảm 11.100 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu áp lực lớn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 trên sàn London giảm 315 USD/tấn trong tuần, xuống còn 2.881 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 309 USD/tấn, còn 2.865 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 5 US cent/pound, còn 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 2,2%, xuống 268,5 US cent/pound.

Hồ tiêu giảm tới 7.000 đồng/kg, Gia Lai thuộc nhóm thấp nhất

Cùng với cà phê, hồ tiêu trong nước cũng duy trì mặt bằng giá thấp sau 1 tuần điều chỉnh mạnh. Ngày 23-11, giá thu mua tại các vùng nguyên liệu dao động 128.000-132.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá tiêu đã giảm tới 7.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục cùng ghi nhận mức giá 128.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát. Ngược lại, Đắk Lắk giữ mức cao nhất với 132.000 đồng/kg, chênh lệch 4.000 đồng/kg so với nhóm giá thấp nhất.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.300 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia và Brazil giảm, lần lượt xuống 6.748 USD/tấn và 5.400 USD/tấn.