(GLO)- Ngày 22-11, thị trường nông sản tiếp tục kém sắc khi giá cà phê nội địa giảm 2.000 đồng/kg và Robusta rơi sâu xuống chỉ còn 2.881 USD/tấn. Tương tự, hồ tiêu cũng mất thêm 1.000-2.500 đồng/kg tại nhiều địa phương, riêng Gia Lai và Bình Phước lùi về mốc 128.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Cà phê đi xuống phiên thứ 10 liên tiếp, Robusta rơi khỏi mốc 2.900 USD/tấn

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 71.200-72.000 đồng/kg.

Địa phương/khu vực

Ngày 22-11

(đồng/kg)

Biến động

Đắk Lắk

71.800

-2.000

Gia Lai

71.800

-2.000

Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông)

72.000

-2.000

Lâm Đồng (các khu vực khác)

71.200

-2.000



Sau khi giảm, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông có giá thu mua cao nhất với 72.000 đồng/kg; ngược lại các khu vực khác rơi vào vùng giá thấp nhất, chỉ còn 71.200 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng được thu mua với giá 71.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp tục lao dốc trên sàn London. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 97 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 76 USD/tấn, còn 2.865 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ 10 liên tiếp, đưa Robusta xuống dưới mốc 2.900 USD/tấn.

Cùng chiều, giá Arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 12-2026 mất 7,2 US cent/pound, xuống 274,85 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 7,5 US cent/pound, còn 268,5 US cent/pound.

Giá hồ tiêu nối dài đà giảm

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 22-11 tiếp tục đi xuống. Tại nhiều địa phương, giá mặt hàng này đã giảm sâu hơn, mất từ 1.000-2.500 đồng/kg, đưa giá thu về khoảng 128.000-132.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức giá thấp nhất cả nước, với 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32%, xuống 6.748 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 2,78%, còn 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Việt Nam vẫn giữ mức 5.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 5.900 USD/tấn đối với loại 550 g/l.

Diễn biến này cho thấy giá thu mua trong nước đang chịu áp lực rõ nét hơn, trong khi giá chào xuất khẩu của Việt Nam chưa biến động tương ứng.