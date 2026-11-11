Giá nông sản hôm nay (11-11): Cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu giữ mức 138.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường nông sản ngày 11-11 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa 2 mặt hàng chủ lực. Giá cà phê trong nước quay đầu giảm sau phiên phục hồi, ngược lại, hồ tiêu duy trì ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, với mức cao nhất 138.000 đồng/kg tại Đắk Lắk.

Giá cà phê giảm 100-300 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên sáng nay dao động trong khoảng 84.400-85.000 đồng/kg, giảm 100-300 đồng/kg so với phiên trước.

Thị trường

Giá thu mua

Biến động

Đắk Lắk

84.800 đồng/kg

-200 đồng/kg

Gia Lai

84.800 đồng/kg

-200 đồng/kg

Lâm Đồng

84.400 đồng/kg

-100 đồng/kg

Đắk Nông (Lâm Đồng)

85.000 đồng/kg

-300 đồng/kg



Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 84.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 84.400 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; riêng khu vực Đắk Nông đạt 85.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 3 USD/tấn, xuống còn 3.267 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 5 USD/tấn, còn 3.238 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 6,4 US cent/pound, xuống còn 273,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 4,4 US cent/pound, còn 267,25 US cent/pound.

Đáng chú ý, giá Arabica đã lùi xuống mức thấp nhất 7 tuần, trong bối cảnh nguồn cung từ Brazil gia tăng, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Diễn biến giảm giá xuất hiện khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 tại Tây Nguyên đang diễn ra. Lượng hàng mới được đưa ra thị trường dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là khi hoạt động thu hoạch bước vào cao điểm.

Giá hồ tiêu giữ ổn định, cao nhất 138.000 đồng/kg

Trái với diễn biến giảm của cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 11-11 tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 135.500-138.000 đồng/kg.

Đắk Lắk là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 138.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 136.000 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Thị trường

Giá thu mua

Biến động

Đắk Lắk

138.000 đồng/kg

Đi ngang

Lâm Đồng

137.000 đồng/kg

Đi ngang

TP. Hồ Chí Minh

136.000 đồng/kg

Đi ngang

Gia Lai

135.500 đồng/kg

Đi ngang

Đồng Nai

135.500 đồng/kg

Đi ngang



Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn nhìn chung ổn định. Tiêu đen Indonesia được chào bán ở mức 6.799 USD/tấn; tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.700 USD/tấn. Malaysia tiếp tục duy trì mức giá cao, với tiêu đen đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.

Nhận định thị trường

Nhìn chung, thị trường nông sản ngày 11-11 cho thấy áp lực điều chỉnh đang tập trung ở mặt hàng cà phê, trong khi hồ tiêu vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định.

Diễn biến nguồn cung trong vụ thu hoạch mới và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường quốc tế sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá 2 mặt hàng này trong thời gian tới.

Cụ thể, giá cà phê được dự báo tiếp tục chịu tác động từ tiến độ thu hoạch, lượng hàng bán ra của nông dân và diễn biến cung - cầu trên thị trường thế giới.

Đối với hồ tiêu, nhu cầu nhập khẩu, lượng hàng tồn kho và khả năng đáp ứng nguồn cung của các nước sản xuất lớn sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng giá.