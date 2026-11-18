(GLO)- Ngày 18-11, giá cà phê trong nước tiếp tục lao dốc, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2-2024. Riêng tại Gia Lai, cà phê xuống dưới mức 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu duy trì ổn định, gạo xuất khẩu tăng ở một số chủng loại so với tuần trước.

Cà phê tiếp tục giảm sâu

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm thêm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa mức thu mua phổ biến xuống còn 79.300-80.000 đồng/kg.

Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 2-2024, cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường cà phê đang ngày càng rõ nét.

Địa phương

Giá (đồng/kg)

Biến động

Đắk Lắk

80.000

-2.000

Gia Lai

79.800

-2.000

Lâm Đồng

79.300

-2.000

Đắk Nông (cũ)

80.000

-2.000



Cụ thể, tại Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê cùng được thu mua ở mức 80.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm còn 79.800 đồng/kg; các khu vực còn lại của tỉnh Lâm Đồng ghi nhận khoảng 79.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục giảm. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.144 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 51 USD/tấn, còn 3.123 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York phục hồi. Hợp đồng giao tháng 12-2026 tăng 2,05 US cent/pound, lên 280,7 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 1,4 US cent/pound, đạt 274,9 US cent/pound.

Diễn biến trái chiều giữa 2 dòng cà phê cho thấy thị trường vẫn chịu tác động từ những yếu tố cung - cầu và kỳ vọng giao dịch khác nhau.

Hồ tiêu giữ giá cao, Gia Lai giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg

Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 18-11 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 134.500-136.000 đồng/kg, không có biến động đáng kể so với phiên trước.

Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu đạt 136.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai duy trì mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được niêm yết ở mức 5.700 USD/tấn; loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ mức 8.300 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ IPC, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.770 USD/tấn; Brazil đạt 5.550 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục ở mức cao 9.100 USD/tấn.

Nhìn chung, hồ tiêu vẫn giữ được mặt bằng giá tương đối cao. Tuy nhiên, thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo ra 1 đợt tăng giá mới.

Gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, lúa trong nước ít biến động

Ở nhóm lúa gạo, thị trường Đồng bằng sông Cửu Long ngày 18-11 tương đối ổn định, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Giá lúa tươi tại nhiều địa phương không có biến động lớn.

Cụ thể, lúa tươi DS1 được thu mua ở mức 7.600-7.700 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động 7.300 - 7.500 đồng/kg; OM khoảng 7.100-7.300 đồng/kg; OM 5451 ở mức 6.600 - 6.700 đồng/kg; IR 50404 dao động 6.500 - 6.700 đồng/kg.

Đáng chú ý, trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam có sự cải thiện so với tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 100% tấm được chào bán ở mức 410-414 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine đạt 570-574 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động 515-520 USD/tấn.

Chủng loại

Giá (USD/tấn)

So với tuần trước

Gạo thơm 100% tấm

410-414

+15

Gạo Jasmine

570-574

+4

Gạo thơm 5% tấm

515-520

Đi ngang



So với một số đối thủ xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện có mức giá cao hơn Thái Lan (490-494 USD/tấn) và Ấn Độ (393-397 USD/tấn). Điều này cho thấy một số dòng gạo Việt Nam vẫn duy trì được lợi thế về giá trên thị trường quốc tế.

Thị trường nông sản phân hóa rõ nét

Nhìn tổng thể, thị trường nông sản ngày 18-11 đang có sự phân hóa đáng chú ý. Cà phê chịu áp lực giảm mạnh, trong khi hồ tiêu duy trì mặt bằng giá cao và gạo xuất khẩu có tín hiệu khởi sắc.

Đối với Gia Lai, giá cà phê giảm xuống dưới 80.000 đồng/kg là diễn biến đáng quan tâm, bởi đây là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực, có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nhiều hộ sản xuất. Trong khi đó, hồ tiêu vẫn giữ mức 134.500 đồng/kg, góp phần duy trì nguồn thu từ nhóm cây công nghiệp chủ lực.

Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, người sản xuất cần theo dõi sát diễn biến giá, cân nhắc thời điểm bán và chú trọng chất lượng nông sản nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế.