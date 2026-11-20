(GLO)- Giá cà phê trong nước ngày 20-11 tiếp tục giảm mạnh 2.200-2.300 đồng/kg, xuống còn 74.200-75.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu giảm phiên thứ hai liên tiếp, cao nhất 133.000 đồng/kg.

Robusta áp sát mốc 3.000 USD/tấn

Giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 74.200-75.000 đồng/kg, giảm 2.200-2.300 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 2.200 đồng/kg, về giá 74.800 đồng/kg. Cùng mức giảm, cà phê tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) xuống mức 75.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại của tỉnh Lâm Đồng, cà phê giảm mạnh 2.300 đồng/kg, còn 74.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục diễn biến tiêu cực khi cả 2 dòng cà phê chủ lực Robusta và Arabica đồng loạt giảm.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1-2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.019 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 49 USD/tấn, còn 2.988 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, giá Robusta kỳ hạn tháng 1 có thời điểm rơi xuống 2.998 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng 2,5 năm.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2026 giảm 5,65 US cent/pound, xuống còn 280,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 5,95 US cent/pound, còn 275,45 US cent/pound.

Giá hồ tiêu giảm 1.000-2.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước ngày 2-11 tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều vùng trồng trọng điểm, đưa mặt bằng thu mua xuống mức 132.000-133.000 đồng/kg.

Khu vực

Giá thu mua

(đồng/kg)

Biến động

Đắk Lắk

133.000

-2.000

Lâm Đồng

133.000

Đi ngang

Gia Lai

132.000

-1.000

TP. Hồ Chí Minh

132.500

-2.000

Đồng Nai

132.000

-1.000



Cụ thể, sau khi giảm, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk giảm còn 133.000 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 132.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh đạt 132.500 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng, hồ tiêu hôm nay đi ngang, duy trì ổn định ở mức 133.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn nhìn chung ổn định. Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia đứng ở mức 6.770 USD/tấn; Brazil đạt 5.550 USD/tấn; Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được báo giá 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.245 USD/tấn; Việt Nam ở mức 8.300 USD/tấn và Malaysia đạt 12.000 USD/tấn.

Nhận định thị trường

Đối với cà phê, áp lực giảm thể hiện rõ trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Robusta đã có chuỗi 8 phiên giảm liên tiếp, tiến sát ngưỡng 3.000 USD/tấn. Diễn biến này tiếp tục gây sức ép lên giá thu mua cà phê nhân tại Tây Nguyên.

Trong khi đó, hồ tiêu ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp tại thị trường nội địa, dù giá xuất khẩu quốc tế vẫn tương đối ổn định. Điều này cho thấy thị trường trong nước đang có nhịp điều chỉnh sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá cao.

Trong ngắn hạn, cà phê vẫn đối mặt với rủi ro giảm giá nếu thị trường quốc tế chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi. Với hồ tiêu, diễn biến cung cầu và sức mua xuất khẩu sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá trong thời gian tới.