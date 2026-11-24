(GLO)- Ngày 24-11, thị trường nông sản trong nước tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm nhẹ của giá cà phê, trong khi hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định. Riêng tại Gia Lai, cà phê hiện được thu mua với giá 71.600 đồng/kg, hồ tiêu ổn định 128.000 đồng/kg.

Cà phê mất thêm 200 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 71.000-71.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên trước.

Sau khi giảm, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng xuống mức 71.600 đồng/kg; khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) đạt 71.800 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại của Lâm Đồng chỉ còn 71.000 đồng/kg.

Khu vực

Giá thu mua

(đồng/kg)

Biến động

Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông)

71.800

-200

Đắk Lắk

71.600

-200

Gia Lai

71.600

-200

Lâm Đồng (các khu vực khác)

71.000

-200



Đáng chú ý, trong tuần trước, giá cà phê trong nước từng giảm mạnh 11.000-11.200 đồng/kg, xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm. Đà giảm sâu khiến hoạt động mua bán tại nhiều vùng nguyên liệu trở nên thận trọng hơn, nhất là khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 315 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 309 USD/tấn, đạt 2.865 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 1,8%, xuống 274,85 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 2,2%, còn 268,5 US cent/pound.

Hồ tiêu giữ giá 128.000-132.000 đồng/kg

Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 24-11 không ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 128.000-132.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu duy trì mức 128.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với 132.000 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 130.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh ở mức 128.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá tiêu đen Indonesia hiện đạt 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l đứng ở mức 5.700 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

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