Giá nông sản hôm nay (16-11): Cà phê giảm tuần thứ 6 liên tiếp, hồ tiêu cao nhất 136.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường nông sản ngày 16-11 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giá hồ tiêu tạm ngừng đà giảm, neo giá cao nhất ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê vẫn chịu sức ép sau 6 tuần liên tiếp đi xuống.

Giá cà phê duy trì vùng thấp nhất gần 2,7 năm

Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 82.300-83.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 15-11.

Đáng chú ý, đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước, đưa giá thu mua xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2-2024.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta giao tháng 1-2027 trên sàn London giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 69 USD/tấn, còn 3.174 USD/tấn.

Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York diễn biến trái chiều. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 0,4 US cent/pound, xuống 279,65 US cent/pound; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 3 US cent/pound, lên 274,6 US cent/pound.

Hồ tiêu chững lại sau phiên giảm mạnh

Sau khi đồng loạt giảm 500-2.000 đồng/kg trong ngày 15-11, giá hồ tiêu trong nước hôm nay đã tạm thời ổn định, dao động từ 134.500-136.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức thấp nhất là 134.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cùng được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu Việt Nam vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giảm 250 USD/tấn, xuống 5.700 USD/tấn; loại 550 g/l giảm 95 USD/tấn, còn 5.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam cũng giảm 150 USD/tấn, xuống 8.300 USD/tấn.

Thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: VnEconomy

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 10-2026, Việt Nam xuất khẩu 25.300 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 167,1 triệu USD.

So với tháng 9-2026, lượng xuất khẩu tăng 0,4%, trong khi trị giá tăng 2,2%. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 29%, còn kim ngạch tăng 27,4%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 241.900 tấn, trị giá 1,577 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và 12,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.