Ngày 30-8: Cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu mất 1.000-1.500 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê và hồ tiêu nội địa cùng giảm trong ngày 30-8. Trong đó, cà phê tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, còn hồ tiêu giảm khá mạnh sau chuỗi ngày giao dịch tương đối ổn định.

Hôm nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động từ 94.600-95.300 đồng/kg, thấp hơn khoảng 100-200 đồng/kg so với phiên trước. Tại khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua ở mức cao nhất 95.300 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.100 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 94.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều. Tại sàn London, Robusta giao tháng 9-2026 giảm 26 USD/tấn, tương đương 0,74%, xuống 3.492 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11-2026 giảm 26 USD/tấn, còn 3.529 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, Arabica giao tháng 9-2026 tăng 3,95 US cent/pound, lên 345,85 US cent/pound; kỳ hạn tháng 12-2026 tăng 1,03%, đạt 312,85 US cent/pound.

Áp lực giảm đối với Robusta liên quan đến nguồn cung được bổ sung và lượng tồn kho trên sàn ICE tăng lên 4.943 lô, mức cao nhất trong khoảng 9 tháng. Trong khi đó, tồn kho Arabica được chứng nhận trên ICE tính đến ngày 28-8 còn 223.976 bao, mức thấp nhất trong nhiều năm, góp phần tạo sự phân hóa giữa hai dòng cà phê.

Trong khi đó, tại các vùng trồng trọng điểm, giá hồ tiêu đồng loạt giảm 1.000-1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua trong nước xuống 135.000-137.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg; Đắk Lắk giảm tương ứng, xuống 136.500 đồng/kg. Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.500 đồng/kg, còn 135.000 đồng/kg; Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, xuống 135.000 đồng/kg.

Như vậy, so với vùng giá 136.000-138.500 đồng/kg được duy trì trong những ngày trước, hồ tiêu nội địa đã xuất hiện một nhịp điều chỉnh khá mạnh, trong khi mức giá cao nhất hiện chỉ còn 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu nhìn chung ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia ở mức 6.897 USD/tấn, tiêu đen ASTA 570 của Brazil 5.800 USD/tấn và tiêu đen Malaysia 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động 5.990-6.050 USD/tấn. Với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia ở 9.443 USD/tấn, Việt Nam 8.400 USD/tấn, còn Malaysia 12.200 USD/tấn.