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Ngày 18-6, giá cà phê và hồ tiêu tại Gia Lai cùng đi xuống

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Thương trường)

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa ngày 18-6 ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê và hồ tiêu. Trong khi cà phê giảm 100-300 đồng/kg thì hồ tiêu đồng loạt mất thêm 500 đồng/kg.

Cụ thể, cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk hôm nay được thương lái thu mua với giá 89.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 88.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

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Cà phê tại Gia Lai hôm nay được thương lái thu mua với giá 89.100 đồng/kg. Ảnh: M.T

Với sự điều chỉnh này, giá cà phê nhân xô trong nước thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 90.000 đồng/kg mà thị trường từng kỳ vọng quay trở lại trong thời gian gần đây.

Giới thu mua cho biết, nguồn hàng trong dân hiện không còn nhiều nhưng hoạt động giao dịch vẫn diễn ra chậm khi thị trường chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ diễn biến quốc tế.

Cùng xu hướng, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 18-6 cũng xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm nhẹ 500 đồng/kg sau nhiều ngày giữ giá.

Theo đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu hiện giao dịch với giá 138.000 đồng/kg, là mức thấp nhất thị trường. Đắk Lắk vẫn duy trì vị trí là địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước với 140.500 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá tiêu về mức 140.000 đồng/kg; ở TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu tiếp tục ổn định ở mức 139.500 đồng/kg.

Dù xuất hiện điều chỉnh tại một số khu vực, giá hồ tiêu hiện vẫn đứng ở vùng cao nếu so với cùng kỳ nhiều năm trước. Thị trường nhìn chung chưa xuất hiện áp lực bán mạnh trong bối cảnh nguồn cung sau thu hoạch không còn quá dồi dào.

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