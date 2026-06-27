Giá lúa gạo ngày 27-6: Gạo xuất khẩu đồng loạt tăng, đạt 347-512 USD/tấn

(GLO)- Ngày 27-6, thị trường nội địa ghi nhận xu hướng ổn định ở cả 2 mặt hàng lúa và gạo. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt tăng từ 3-10 USD, giao dịch quanh ngưỡng 347-512 USD/tấn.

Lượng lúa Hè Thu đưa ra thị trường còn hạn chế

Giá lúa trong nước hôm nay đi ngang, lượng lúa Hè Thu đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua có phần sôi động hơn, tạo đà giúp giá lúa có thể chuyển biến tích cực trong những ngày tới.

Cụ thể, giá lúa IR 50404 hiện ở mức 5.500-5.700 đồng/kg; OM 34 dao động 5.400-5.600 đồng/kg; OM 5451 đạt 5.700-5.800 đồng/kg; OM 18 và Đài Thơm 8 tiếp tục giữ mức 6.200-6.400 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi có giá 7.300-7.500 đồng/kg; nếp khô 3 tháng đạt mức giá 9.600-9.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 hiện ở mức 9.100 đồng/kg; IR 50404 dao động 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg. Đối với nhóm gạo chất lượng cao, Đài Thơm 8 hiện ở mức 9.200-9.400 đồng/kg, còn OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, gạo Nàng Nhen tiếp tục có giá cao nhất, với khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000-22.000 đồng/kg...

Gạo xuất khẩu diễn biến tích cực

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine của nước ta đang được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 495-500 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm lên mức 347-351 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn.

Các chuyên gia nhận định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng do lo ngại hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

Ngoài ra, đà tăng của nhóm gạo thơm cho thấy nhu cầu nhập khẩu từ nhiều thị trường vẫn duy trì tích cực, góp phần củng cố vị thế cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.