Giá cà phê ngày 1-7: Giảm 600 đồng, thấp nhất 88.800 đồng/kg

(GLO)- Ngày 1-7, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 600 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm xuống còn 88.800-89.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai hôm nay cùng ghi nhận mức 89.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 88.800 đồng/kg.

Diễn biến giảm đầu tháng 7 phản ánh trạng thái điều chỉnh kỹ thuật của thị trường sau giai đoạn tăng nhanh. Tâm lý thận trọng xuất hiện rõ hơn ở cả người bán và doanh nghiệp thu mua. Với mặt bằng giá hiện tại, nhiều nông hộ vẫn có xu hướng bán từng phần thay vì đưa toàn bộ lượng hàng còn lại ra thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều. Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 còn 3.761 USD/tấn, giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,47%; kỳ hạn tháng 9-2026 ở mức 3.564 USD/tấn, giảm 63 USD/tấn, tương đương 1,74%.

Ở sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7-2026 đạt 291,10 cent/lb, tăng 4,35 cent/lb, tương đương 1,52%; kỳ hạn tháng 9-2026 đạt 277,80 cent/lb, tăng 4,60 cent/lb, tương đương 1,68%.