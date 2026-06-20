Ngày 20-6, giá cà phê tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước: Cao nhất tại Gia Lai và Đắk Lắk

Thị trường cà phê nội địa ngày 20-6 tiếp đà tăng, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg. Ảnh: AI/M.T

Trong đó, mức tăng 400 đồng/kg được ghi nhận tại Gia Lai, nâng giá cà phê tại địa phương lên 89.900 đồng/kg. Đây cũng là giá thu mua cà phê tại Đắk Lắk sau khi tăng thêm 300 đồng/kg vào hôm nay.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất cả nước nhưng cũng tăng thêm 300 đồng/kg, đạt 89.700 đồng/kg.

Thị trường thế giới: Cà phê Robusta tăng 7 phiên liên tiếp

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá cà phê Robusta thế giới tiếp tục đi lên. Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 tăng 5 USD/tấn, lên 3.685 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 7 USD/tấn, đạt 3.629 USD/tấn. Sau 7 phiên tăng liên tiếp, Robusta đã tăng gần 400 USD/tấn và lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều. Ảnh: AI/M.T

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York được điều chỉnh giảm do áp lực chốt lời và tác động từ đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý tích cực nhờ những lo ngại liên quan đến nguồn cung toàn cầu và các yếu tố thời tiết tại các vùng sản xuất lớn.

Cụ thể, giá Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 2,75 US cent/pound xuống còn 275,1 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 4,1 US cent/pound, còn 267,8 US cent/pound.