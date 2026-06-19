Giá hồ tiêu hôm nay 19/6: Thị trường đi ngang, vẫn neo vùng cao

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 19/6/2026 tiếp tục ổn định tại các vùng trồng trọng điểm. Mức giá trong nước dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk giữ vị trí cao nhất thị trường.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 19/6 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày trước đó. Giá tiêu xô tại các địa phương trọng điểm vẫn duy trì quanh vùng cao, cho thấy tâm lý thận trọng của cả bên mua và bên bán trong bối cảnh nguồn cung không biến động mạnh.

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) đứng ngay sau với 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức thấp nhất thị trường, ở 138.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 19/6/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 138.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 139.500 0 Đắk Lắk 140.500 0 Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.000 0

Như vậy, biên độ giá giữa địa phương cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 2.500 đồng/kg. Mặt bằng giá quanh vùng 138.000 - 140.500 đồng/kg cho thấy thị trường đang có xu hướng chững lại sau giai đoạn neo cao.

Việc giá tiêu trong nước đi ngang không đồng nghĩa thị trường kém hấp dẫn. Với người trồng tiêu, vùng giá hiện tại vẫn là mức đáng chú ý nếu so với nhiều giai đoạn trước. Tuy nhiên, lực mua chưa tạo thêm đột biến, trong khi các bên tham gia thị trường có xu hướng theo dõi thêm diễn biến xuất khẩu, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn.

Giá tiêu quốc tế: Tiêu Ấn Độ giữ nguyên

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ cũng không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó. Dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy các loại tiêu GARBLED, UNGARBLED và Gram/lít đều giữ nguyên mức giá.

Đơn vị: Rupee/tạ; giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 205.854 Gram/lít 68.400 0 197.205 UNGARBLED 69.400 0 200.088

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED đang có mức quy đổi cao nhất, đạt 205.854 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 200.088 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 197.205 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang phần nào phản ánh diễn biến ổn định của thị trường quốc tế trong ngắn hạn. Dù vậy, mức quy đổi vẫn cao hơn đáng kể so với giá tiêu xô trong nước, cho thấy khoảng cách giữa giá nguyên liệu nội địa và giá tham chiếu quốc tế vẫn là yếu tố được doanh nghiệp, thương lái và người trồng tiêu quan tâm.

Thị trường chờ tín hiệu mới

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động hẹp nếu chưa xuất hiện lực mua mạnh từ xuất khẩu hoặc biến động đáng kể về nguồn cung. Các vùng có giá cao như Đắk Lắk, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là tâm điểm theo dõi do thường phản ánh khá rõ tâm lý giao dịch của thị trường.

Với người trồng tiêu, vùng giá trên 138.000 đồng/kg giúp cải thiện biên lợi nhuận, song quyết định bán ra hay tiếp tục giữ hàng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu dòng tiền, chất lượng hàng và kỳ vọng giá trong thời gian tới.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 19/6/2026 giữ trạng thái ổn định, chưa có biến động mới nhưng vẫn neo ở vùng cao. Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu thị trường với 140.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) là hai khu vực có mức giá thấp nhất, cùng ở 138.000 đồng/kg.