Giá cà phê hôm nay 7/7 tăng sốc 4.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 tăng mạnh tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên, mức trung bình đạt 96.800 đồng/kg, cao hơn 4.000 đồng/kg so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, cả Robusta London và Arabica New York cùng bật tăng rất mạnh, tạo lực đẩy rõ rệt cho giá cà phê trong nước.

Giá cà phê trong nước tăng tới 4.000 đồng/kg

Sáng 7/7/2026, thị trường cà phê trong nước ghi nhận phiên tăng mạnh. Giá trung bình đạt 96.800 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với ngày 6/7.

Trong các địa phương khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có mức giá cao nhất, đạt 97.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg. Gia Lai đạt 96.800 đồng/kg, cũng tăng 4.000 đồng/kg. Đắk Lắk lên 96.700 đồng/kg, còn Lâm Đồng đạt 96.200 đồng/kg, cùng tăng 3.900 đồng/kg.

Hình minh họa

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 96.700 đồng/kg +3.900 đồng/kg Lâm Đồng 96.200 đồng/kg +3.900 đồng/kg Gia Lai 96.800 đồng/kg +4.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 97.000 đồng/kg +4.000 đồng/kg Trung bình 96.800 đồng/kg +4.000 đồng/kg

Sau nhiều phiên đi ngang quanh vùng 92.900 đồng/kg, cú tăng mạnh hôm nay khiến thị trường cà phê trở nên sôi động hơn. Mức giá sát 97.000 đồng/kg là vùng rất đáng chú ý với người trồng cà phê, nhất là những hộ còn hàng và đang chờ tín hiệu tốt để chốt bán.

Dù vậy, giá thực tế tại từng điểm thu mua có thể thay đổi tùy chất lượng hàng, độ ẩm, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London vượt mạnh mốc 4.000 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng mạnh ở tất cả kỳ hạn. Kỳ hạn 07/2026 đạt 4.064 USD/tấn, tăng 161 USD/tấn, tương đương 4,13%. Đáng chú ý, kỳ hạn 09/2026 tăng tới 328 USD/tấn, lên 4.044 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 4.064 USD/tấn +161 USD/tấn +4,13% 09/26 4.044 USD/tấn +328 USD/tấn +8,83% 11/26 4.007 USD/tấn +328 USD/tấn +8,92% 01/27 3.974 USD/tấn +328 USD/tấn +9,00% 03/27 3.942 USD/tấn +328 USD/tấn +9,08%

Việc nhiều kỳ hạn Robusta vượt hoặc áp sát mốc 4.000 USD/tấn cho thấy lực mua trên thị trường thế giới tăng rất mạnh. Với Việt Nam, Robusta là mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua nội địa, nên diễn biến này nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực tại Tây Nguyên.

Arabica New York tăng dựng đứng

Không chỉ Robusta, giá Arabica trên sàn New York cũng bật tăng rất mạnh. Kỳ hạn 07/2026 đạt 363,95 US cent/lb, tăng 48,30 US cent/lb, tương đương 15,30%. Kỳ hạn 09/2026 lên 349,95 US cent/lb, tăng 48,75 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 363,95 US cent/lb +48,30 +15,30% 09/26 349,95 US cent/lb +48,75 +16,19% 12/26 335,40 US cent/lb +49,10 +17,15% 03/27 329,75 US cent/lb +48,65 +17,31% 05/27 328,10 US cent/lb +47,20 +16,80%

Mức tăng hai chữ số trên sàn New York cho thấy tâm lý thị trường đang thay đổi rất nhanh. Khi cả Arabica và Robusta cùng tăng mạnh, giá cà phê trong nước có thêm lực đỡ rõ ràng, nhất là trong bối cảnh nguồn hàng trong dân không còn quá dồi dào.

Vì sao giá cà phê tăng mạnh?

Diễn biến hôm nay cho thấy thị trường đang phản ứng mạnh với các yếu tố từ thế giới. Giá cà phê quốc tế bật tăng trên cả hai sàn lớn, trong đó Robusta London tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn và Arabica New York có phiên tăng rất cao.

Bên cạnh yếu tố sàn giao dịch, tâm lý chờ giá tốt hơn của người bán cũng có thể khiến nguồn cung giao ngay ra thị trường không quá nhiều. Khi nhu cầu mua tăng trong khi lượng hàng bán ra thận trọng, giá nội địa thường phản ứng nhanh hơn.

Tuy nhiên, sau một phiên tăng mạnh, thị trường cũng có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Vì vậy, người trồng cà phê không nên quá chủ quan, nhất là khi giá đã tăng 4.000 đồng/kg chỉ trong một ngày.

Nhận định thị trường

Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 là một phiên rất tích cực với người trồng cà phê. Mức trung bình 96.800 đồng/kg và mức cao nhất 97.000 đồng/kg đưa thị trường trở lại vùng giá hấp dẫn.

Trong ngắn hạn, nếu sàn London và New York tiếp tục giữ đà tăng, giá cà phê trong nước có thể còn được hỗ trợ. Ngược lại, nếu thị trường thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh, giá nội địa có thể chững lại hoặc điều chỉnh nhẹ.

Với người còn hàng, phương án an toàn là cân nhắc bán từng phần khi giá đang ở vùng tốt, thay vì chờ toàn bộ vào một mức giá cao hơn. Với đại lý và doanh nghiệp, cần theo sát diễn biến từng phiên trên sàn thế giới, bởi biên độ tăng hiện nay khá lớn và rủi ro đảo chiều cũng cao hơn.

Nhìn chung, giá cà phê ngày 7/7 ghi nhận cú bật mạnh cả trong nước lẫn thế giới. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng thị trường sẽ cần thêm vài phiên để xác nhận liệu đà tăng này có bền vững hay chỉ là một nhịp bứt tốc ngắn hạn.