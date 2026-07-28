Giá cà phê hôm nay 28/7: Trong nước tăng, Robusta và Arabica cùng khởi sắc

Giá cà phê hôm nay 28/7/2026 tăng tại các vùng sản xuất trọng điểm, đưa mức bình quân lên 96.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London và Arabica New York đồng loạt đi lên, tạo thêm lực đỡ cho tâm lý giao dịch trong nước.

Hình minh họa (AI)

Giá cà phê trong nước tăng từ 500–600 đồng/kg

Sáng 28/7/2026, giá cà phê tại các vùng trọng điểm tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo bảng cập nhật, mức giá bình quân đạt 96.500 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với ngày trước đó.

Trong các khu vực khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) có giá thu mua cao nhất, đạt 96.600 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng ở mức 96.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Gia Lai đạt 96.400 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 95.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 28/7/2026

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 96.500 đồng/kg +500 đồng/kg Lâm Đồng 95.800 đồng/kg +500 đồng/kg Gia Lai 96.400 đồng/kg +600 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 96.600 đồng/kg +600 đồng/kg Trung bình 96.500 đồng/kg +600 đồng/kg

Đợt tăng lần này diễn ra khá đồng đều, với biên độ từ 500–600 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg, cho thấy giá thu mua giữa các vùng vẫn tương đối sát nhau.

Mặt bằng gần 97.000 đồng/kg tiếp tục là vùng giá đáng chú ý với người trồng cà phê còn hàng. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế tại từng đại lý có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng mua bán, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London đồng loạt tăng

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng tại tất cả kỳ hạn được khảo sát. Biên độ tăng dao động từ 42–46 USD/tấn, tương đương 1,12–1,26%.

Kỳ hạn 09/2026 đạt 3.799 USD/tấn, tăng 42 USD/tấn, tương đương 1,12%. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm lên 3.844 USD/tấn.

Kỳ hạn 11/2026 tăng 43 USD/tấn, lên 3.781 USD/tấn. Các hợp đồng giao năm 2027 tăng từ 45–46 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 28/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 3.799 USD/tấn +42 USD/tấn +1,12% 11/26 3.781 USD/tấn +43 USD/tấn +1,15% 01/27 3.745 USD/tấn +45 USD/tấn +1,22% 03/27 3.714 USD/tấn +46 USD/tấn +1,25% 05/27 3.689 USD/tấn +46 USD/tấn +1,26%

Điểm đáng chú ý là mức tăng lan rộng từ hợp đồng giao gần đến các kỳ hạn xa. Tỷ lệ tăng cũng nhích dần ở những hợp đồng giao năm 2027, cho thấy sắc xanh xuất hiện trên toàn bộ nhóm kỳ hạn được theo dõi.

Đối với thị trường Việt Nam, diễn biến của Robusta London có ảnh hưởng lớn đến tâm lý thu mua do Robusta là dòng cà phê chủ lực. Khi sàn London tăng, giá trong nước thường nhận được thêm lực hỗ trợ.

Arabica New York tăng mạnh hơn Robusta

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đồng loạt đi lên, với mức tăng mạnh hơn Robusta về tỷ lệ phần trăm.

Kỳ hạn 09/2026 tăng 10,75 US cent/lb, đạt 324,55 US cent/lb, tương đương mức tăng 3,43%. Đây là hợp đồng tăng mạnh nhất trong nhóm kỳ hạn được khảo sát.

Kỳ hạn 12/2026 đạt 305,90 US cent/lb, tăng 7,85 US cent/lb, tương đương 2,63%. Các hợp đồng còn lại tăng từ 2,13–2,47%.

Giá cà phê Arabica New York ngày 28/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 09/26 324,55 US cent/lb +10,75 +3,43% 12/26 305,90 US cent/lb +7,85 +2,63% 03/27 298,45 US cent/lb +7,20 +2,47% 05/27 296,55 US cent/lb +6,65 +2,29% 07/27 294,95 US cent/lb +6,15 +2,13%

Việc Arabica tăng trên 3% ở kỳ hạn tháng 9 cho thấy thị trường New York có phiên giao dịch tích cực. Khi cả Arabica và Robusta cùng tăng, tâm lý chung của thị trường cà phê thế giới cũng được cải thiện.

Giá trong nước được hỗ trợ khi hai sàn cùng tăng

Diễn biến ngày 28/7 cho thấy giá cà phê trong nước và thế giới đang vận động cùng chiều. Trong khi thị trường nội địa tăng 500–600 đồng/kg, Robusta London tăng hơn 1% và Arabica New York tăng từ hơn 2% đến 3,43%.

Đây là tín hiệu tích cực sau những phiên giá thay đổi liên tục. Tuy nhiên, mức tăng trong nước vẫn thận trọng hơn so với biến động trên sàn quốc tế.

Giá cà phê nội địa không chỉ phụ thuộc vào sàn giao dịch mà còn chịu ảnh hưởng từ lượng hàng còn lại trong dân, nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp, chất lượng cà phê và tỷ giá. Vì vậy, mức tăng tại từng địa phương có thể không hoàn toàn giống nhau.

Mốc 100.000 đồng/kg vẫn là vùng được quan tâm

Với mức cao nhất 96.600 đồng/kg, giá cà phê trong nước hiện còn cách mốc 100.000 đồng/kg khoảng 3.400 đồng.

Nếu Robusta London tiếp tục duy trì đà tăng và tiến lên những vùng giá cao hơn, thị trường nội địa có thể được hỗ trợ trong các phiên tới. Ngược lại, nếu xuất hiện lực chốt lời trên hai sàn quốc tế, giá trong nước có thể chững lại.

Diễn biến trong tháng 7 cho thấy thị trường có thể tăng hoặc giảm hàng nghìn đồng/kg chỉ sau một vài phiên. Vì vậy, người trồng không nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào một mốc giá cố định.

Với những hộ còn cà phê, phương án bán từng phần có thể giúp hạn chế rủi ro. Cách làm này vừa tận dụng được mặt bằng giá hiện tại, vừa giữ lại một phần sản lượng trong trường hợp thị trường tiếp tục tăng.

Đối với đại lý và doanh nghiệp, cần theo dõi sát hợp đồng tháng 9 trên sàn London, nhu cầu giao hàng thực tế, tỷ giá và lượng hàng tồn. Đây là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến giá thu mua trong nước.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 28/7/2026 tăng lên mức bình quân 96.500 đồng/kg. Việc Robusta London và Arabica New York cùng khởi sắc đang tạo tâm lý tích cực hơn, nhưng thị trường vẫn cần thêm các phiên giao dịch để xác lập xu hướng rõ ràng.