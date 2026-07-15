Giá cà phê hôm nay 15/7/2026: Tăng 1.200 đồng/kg, cao nhất đạt 97.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 15/7/2026 tại các vùng trọng điểm đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg, đưa mức bình quân lên 97.200 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Robusta London biến động trái chiều giữa các kỳ hạn, trong khi Arabica New York tiếp tục giảm.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng

Sáng 15/7/2026, giá cà phê trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mức giá trung bình hiện đạt 97.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Trong các địa phương được khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá thu mua cao nhất, đạt 97.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 97.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng đạt 96.700 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 15/7/2026

Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 97.200 đồng/kg +1.200 đồng/kg Lâm Đồng 96.700 đồng/kg +1.200 đồng/kg Gia Lai 97.200 đồng/kg +1.200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 97.300 đồng/kg +1.200 đồng/kg Trung bình 97.200 đồng/kg +1.200 đồng/kg

Sau phiên giảm nhẹ 200 đồng/kg ngày 14/7, giá cà phê trong nước đã nhanh chóng phục hồi. Mức tăng đồng đều tại các khu vực cho thấy thị trường nội địa có tín hiệu tích cực hơn, dù diễn biến trên hai sàn quốc tế chưa hoàn toàn đồng thuận.

Khoảng cách giá giữa các địa phương hiện không lớn, chỉ từ 96.700 đến 97.300 đồng/kg. Với mức giá này, thị trường cà phê Tây Nguyên tiếp tục giữ được vùng cao và tiến gần hơn đến mốc 100.000 đồng/kg.

Giá thực tế tại từng điểm thu mua có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng giao dịch, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London tăng ở kỳ hạn gần

Trên sàn London, giá cà phê Robusta diễn biến trái chiều. Các kỳ hạn gần tăng nhẹ, trong khi một số kỳ hạn giao xa quay đầu giảm.

Kỳ hạn 07/2026 đạt 3.871 USD/tấn, tăng 17 USD/tấn, tương đương 0,44%. Kỳ hạn 09/2026 tăng 15 USD/tấn, lên 3.849 USD/tấn. Kỳ hạn 11/2026 cũng nhích thêm 4 USD/tấn.

Ngược lại, kỳ hạn 01/2027 giảm 4 USD/tấn, còn 3.762 USD/tấn. Kỳ hạn 03/2027 giảm 11 USD/tấn, xuống 3.725 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 15/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 3.871 USD/tấn +17 USD/tấn +0,44% 09/26 3.849 USD/tấn +15 USD/tấn +0,39% 11/26 3.800 USD/tấn +4 USD/tấn +0,11% 01/27 3.762 USD/tấn -4 USD/tấn -0,11% 03/27 3.725 USD/tấn -11 USD/tấn -0,29%

Diễn biến này cho thấy lực hỗ trợ đang tập trung nhiều hơn ở các hợp đồng giao gần. Việc kỳ hạn tháng 7 và tháng 9 duy trì sắc xanh phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường trong nước, bởi Robusta London có ảnh hưởng lớn đến giá cà phê Việt Nam.

Tuy nhiên, mức tăng còn khá khiêm tốn. Các hợp đồng xa giảm nhẹ cho thấy thị trường vẫn thận trọng và chưa hình thành một xu hướng tăng rõ ràng trên toàn bộ đường giá.

Arabica New York tiếp tục đi xuống

Trái với diễn biến ở một số kỳ hạn Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York đồng loạt giảm.

Kỳ hạn 07/2026 giảm 4,20 US cent/lb, xuống 337,20 US cent/lb, tương đương mức giảm 1,23%. Kỳ hạn 09/2026 còn 326,10 US cent/lb, giảm 3,90 US cent/lb.

Các kỳ hạn còn lại giảm từ 0,98% đến 1,19%.

Giá cà phê Arabica New York ngày 15/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Tỷ lệ 07/26 337,20 US cent/lb -4,20 -1,23% 09/26 326,10 US cent/lb -3,90 -1,18% 12/26 308,00 US cent/lb -3,05 -0,98% 03/27 301,40 US cent/lb -3,35 -1,10% 05/27 299,20 US cent/lb -3,60 -1,19%

Việc Arabica giảm đồng loạt cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn có sự phân hóa. Trong khi Robusta giao gần được hỗ trợ, Arabica tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Dù vậy, tác động trực tiếp đến giá thu mua tại Việt Nam thường đến nhiều hơn từ sàn Robusta London. Vì vậy, giá trong nước vẫn có thể tăng khi các kỳ hạn Robusta gần giữ được sắc xanh và nhu cầu mua hàng thực tế cải thiện.

Vì sao giá trong nước tăng khi thị trường thế giới phân hóa?

Giá cà phê nội địa không phải lúc nào cũng vận động hoàn toàn đồng nhất với hai sàn quốc tế trong từng ngày. Bên cạnh diễn biến giá kỳ hạn, thị trường trong nước còn chịu ảnh hưởng từ lượng hàng còn lại trong dân, nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp, chất lượng hàng và tâm lý của bên mua, bên bán.

Trong phiên hôm nay, giá Robusta ở các kỳ hạn gần tăng nhẹ là một yếu tố hỗ trợ. Ngoài ra, khi giá cà phê vừa giảm trong phiên trước, nhu cầu mua bù hoặc điều chỉnh giá thu mua của đại lý cũng có thể giúp thị trường phục hồi.

Mức tăng 1.200 đồng/kg đưa giá cà phê trở lại vùng trên 97.000 đồng/kg tại phần lớn khu vực. Đây là vùng giá đáng chú ý, nhưng vẫn thấp hơn mốc cao gần 98.400 đồng/kg từng ghi nhận vào ngày 10/7.

Thị trường tiến gần mốc 100.000 đồng/kg

Sau nhiều phiên tăng, giảm liên tục, giá cà phê trong nước vẫn giữ được mặt bằng cao. Mức bình quân 97.200 đồng/kg cho thấy thị trường chưa xuất hiện xu hướng giảm sâu, dù giá thế giới còn biến động.

Đối với người trồng còn hàng, vùng giá hiện nay có thể phù hợp để cân nhắc bán từng phần nếu cần dòng tiền. Cách bán chia nhỏ giúp giảm rủi ro khi giá thay đổi mạnh giữa các phiên.

Với đại lý và doanh nghiệp, cần theo dõi sát diễn biến kỳ hạn tháng 9 trên sàn London, bởi đây là hợp đồng có khối lượng giao dịch lớn và thường tác động rõ đến tâm lý giá trong nước.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục giằng co. Nếu Robusta London duy trì đà tăng ở các kỳ hạn gần, giá nội địa có cơ hội tiến gần hơn đến mốc 100.000 đồng/kg. Ngược lại, nếu sàn thế giới đồng loạt điều chỉnh, thị trường trong nước có thể nhanh chóng chững lại.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 15/7/2026 phục hồi tích cực, tăng đồng loạt 1.200 đồng/kg. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa Robusta và Arabica cho thấy người bán và doanh nghiệp vẫn cần thận trọng, tránh đưa ra quyết định chỉ dựa trên biến động của một phiên.