Giá cà phê hôm nay 19/7 đi ngang, thị trường chờ tín hiệu mới

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 19/7/2026 giữ nguyên ở mức bình quân 97.800 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng đi ngang sau phiên phục hồi.

Giá cà phê hôm nay 19/7/2026 không thay đổi so với phiên trước, mức bình quân trong nước tiếp tục ở 97.800 đồng/kg. Giá Robusta London và Arabica New York cũng giữ nguyên, cho thấy thị trường tạm thời ổn định sau nhịp phục hồi.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước giữ nguyên

Sáng 19/7/2026, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới. Mặt bằng thu mua được duy trì như ngày 18/7, với mức trung bình toàn thị trường đạt 97.800 đồng/kg.

Trong các khu vực khảo sát, Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có giá cao nhất, đạt 97.900 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ mức 97.700 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 97.200 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 19/7/2026

Thị trường Giá thu mua So với hôm qua Đắk Lắk 97.700 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 97.200 đồng/kg Không đổi Gia Lai 97.700 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 97.900 đồng/kg Không đổi Trung bình 97.800 đồng/kg Không đổi

Sau khi tăng trở lại trong phiên 18/7, giá cà phê trong nước bước vào trạng thái đi ngang. Dù chưa vượt mốc 98.000 đồng/kg, mặt bằng hiện tại vẫn được xem là khá tích cực đối với người trồng còn hàng.

Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất chỉ 700 đồng/kg. Giá giao dịch thực tế tại từng đại lý có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, khối lượng mua bán, phương thức thanh toán và chi phí vận chuyển.

Robusta London không có biến động mới

Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 19/7 được giữ nguyên so với phiên giao dịch ngày 18/7. Kỳ hạn 07/2026 tiếp tục ở mức 3.977 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 09/2026 duy trì tại 3.877 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta London ngày 19/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 07/26 3.977 USD/tấn Không đổi 09/26 3.877 USD/tấn Không đổi 11/26 3.829 USD/tấn Không đổi 01/27 3.787 USD/tấn Không đổi 03/27 3.750 USD/tấn Không đổi

Sau phiên tăng hơn 2% trước đó, việc giá Robusta đi ngang cho thấy thị trường đang tạm thời cân bằng. Mức giá các kỳ hạn vẫn được duy trì tương đối cao, trong đó hợp đồng tháng 7 tiếp tục áp sát mốc 4.000 USD/tấn.

Đối với thị trường Việt Nam, diễn biến ổn định của Robusta London giúp giá thu mua trong nước tránh được áp lực giảm mới. Tuy nhiên, việc chưa xuất hiện thêm động lực tăng cũng khiến giao dịch có thể diễn ra thận trọng hơn.

Arabica New York giữ nguyên

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng không thay đổi so với ngày 18/7. Kỳ hạn 07/2026 duy trì ở mức 328,45 US cent/lb, còn kỳ hạn 09/2026 giữ tại 320,30 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica New York ngày 19/7/2026

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 07/26 328,45 US cent/lb Không đổi 09/26 320,30 US cent/lb Không đổi 12/26 303,80 US cent/lb Không đổi 03/27 297,60 US cent/lb Không đổi 05/27 295,65 US cent/lb Không đổi

Việc cả Robusta và Arabica cùng giữ nguyên giúp thị trường cà phê thế giới tạm thời ổn định sau những phiên tăng, giảm khá mạnh trong tuần.

Thị trường tạm nghỉ sau nhịp phục hồi

Giá cà phê trong nước ngày 19/7 không tăng thêm, nhưng vẫn giữ được toàn bộ mức phục hồi của phiên trước. Đây là tín hiệu tương đối tích cực trong bối cảnh thị trường vừa trải qua nhiều phiên dao động mạnh.

Mặt bằng bình quân 97.800 đồng/kg tiếp tục đưa giá cà phê tiến sát ngưỡng 98.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thị trường chưa có đủ động lực để vượt lên vùng giá mới khi cả hai sàn quốc tế đều không xuất hiện biến động.

Với người trồng cà phê còn hàng, việc giá duy trì ở vùng cao có thể tạo thêm thời gian cân nhắc. Những hộ cần dòng tiền có thể bán từng phần, trong khi người có khả năng giữ hàng nên tiếp tục theo dõi diễn biến các phiên kế tiếp.

Đối với đại lý và doanh nghiệp, giai đoạn đi ngang là thời điểm cần rà soát lượng hàng tồn, nhu cầu giao hàng và biến động tỷ giá. Nếu Robusta London vượt mốc 4.000 USD/tấn, giá thu mua trong nước có thể được hỗ trợ thêm. Ngược lại, nếu sàn thế giới quay đầu, thị trường nội địa có thể nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Diễn biến ngày 19/7 cho thấy cung và cầu đang tạm thời cân bằng. Người bán chưa tạo áp lực xả hàng lớn, trong khi bên mua cũng không nâng giá mạnh khi thị trường thế giới chưa có tín hiệu mới.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục dao động quanh vùng 97.000–98.000 đồng/kg. Hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến Robusta London, nguồn hàng thực tế và nhu cầu giao hàng của các doanh nghiệp.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 19/7/2026 giữ nguyên ở mức bình quân 97.800 đồng/kg. Thị trường trong nước và thế giới cùng đi ngang, tạm thời ổn định sau phiên phục hồi nhưng vẫn cần thêm tín hiệu để xác lập xu hướng mới.