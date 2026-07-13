(GLO)- Theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá điện bình quân, trong trường hợp cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN phải lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát, cho ý kiến.

Cụ thể, giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ để bộ kiểm tra, giám sát. Đây là điểm mới so với Nghị định số 72/2025/NĐ-CP.

EVN phải xin ý kiến Bộ Công Thương nếu tăng giá điện từ 2% đến dưới 5%. Ảnh minh họa: EVN

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Nghị định mới cũng quy định, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân trong 5 ngày.

Nếu phát hiện có sai sót về kết quả tính toán giá điện trong quá trình Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN lập, Bộ có trách nhiệm yêu cầu EVN cập nhật, điều chỉnh phương án và phải thực hiện ngay trong 5 ngày làm việc…

Được biết, giá bán lẻ điện bình quân hiện được áp dụng ở mức 2.204 đồng/kWh. Mức giá này là trung bình của 1 kWh điện trên toàn hệ thống, đồng thời là cơ sở để quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Việc tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở biến động của các yếu tố đầu vào như giá than, khí, dầu, tỷ giá, nhu cầu huy động các nguồn điện có giá thành cao hoặc sự thay đổi của sản lượng điện thương phẩm.