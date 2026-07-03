Giá cà phê ngày 3-7: Đồng loạt tăng mạnh 1.600 đồng/kg

(GLO)- Ngày 3-7, giá cà phê trong nước ngập sắc xanh khi đồng loạt tăng mạnh 1.600 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, đưa mặt bằng giá lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3.

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng lên mức 92.000 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 91.600 đồng/kg.

Đà tăng của thị trường nội địa được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 113 USD/tấn, tương đương 2,94%, lên 3.958 USD/tấn; hợp đồng tháng 9-2026 tăng 3,09%, lên 3.771 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica hợp đồng tháng 7-2026 tăng 4,21%, lên 324,3 US cent/pound; tháng 9-2026 tăng 4,54%, lên 309,9 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê thế giới tăng mạnh khi nguồn cung ngắn hạn từ Brazil bị thắt chặt. Arabica đã lên mức cao nhất trong gần 5 tháng, còn Robusta đạt đỉnh trong khoảng 4 tháng.