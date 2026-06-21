Ngày 21-6: Giá cà phê trong nước ổn định ở mức cao

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước ngày 21-6 giữ sự ổn định sau các phiên tăng giá liên tiếp. Hiện mức thu mua đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng, xấp xỉ 90.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê nội địa: Xấp xỉ 90.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước ngày 21-6 giữ sự ổn định sau các phiên tăng giá liên tiếp. Ảnh: AI/M.T

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 89.900 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất cả nước với 89.700 đồng/kg.

Dù giá tăng mạnh, lượng hàng bán ra vẫn chưa nhiều khi nhiều nông dân tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ sớm vượt ngưỡng 90.000 đồng/kg trên diện rộng.

Cà phê Robusta điều chỉnh giảm, Arabica đứng yên

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay đã có sự điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài của Robusta.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 45 USD/tấn, tương đương 1,22%, xuống còn 3.640 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 37 USD/tấn, tương đương 1,02%, còn 3.592 USD/tấn.

Mặc dù điều chỉnh giảm trong phiên cuối tuần, song giá cà phê Robusta vẫn tăng gần 2% so với cuối tuần trước và duy trì ở vùng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Ảnh: AI/M.T

Trong khi đó, sàn giao dịch New York đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth của Mỹ nên không phát sinh giao dịch mới. Trước đó, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 0,99% xuống còn 275,1 US cent/pound; hợp đồng tháng 9-2026 giảm 1,52% xuống 267,8 US cent/pound.

Theo giới phân tích, các yếu tố hỗ trợ giá vẫn chưa mất đi khi lo ngại về El Nino, thời tiết bất lợi tại Brazil và tồn kho cà phê toàn cầu ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên nguồn cung.