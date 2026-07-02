Giá cà phê ngày 2-7: Tăng mạnh, lên mốc 90.400 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước ngày 2-7 sôi động trở lại khi giá thu mua tăng mạnh 1.200 đồng/kg, lên mốc 90.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi tăng, giá cà phê cùng đạt 90.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng lên mức 90.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê nhanh chóng quay trở lại vùng trên 90.000 đồng/kg cho thấy lực cầu vẫn duy trì khá tốt sau giai đoạn điều chỉnh ngắn. Bên cạnh yếu tố nguồn cung trong nước không còn dồi dào, diễn biến tích cực từ thị trường quốc tế tiếp tục tạo lực đỡ cho giá nội địa.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 2,23%, tương đương 84 USD/tấn so với phiên trước, lên mức 3.845 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 tăng mạnh hơn 2,64%, tương đương 94 USD/tấn, đạt 3.658 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7-2026 tăng tới 6,9%, tương đương 20,1 US cent/pound, lên 311,2 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng 6,71%, tương đương 18,65 US cent/pound, lên mức 296,45 US cent/pound.

Theo Reuters, thị trường tiếp tục tập trung vào diễn biến vụ thu hoạch tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Những đợt mưa kéo dài trong thời gian gần đây đang làm chậm tiến độ thu hoạch và gia tăng lo ngại về chất lượng hạt cà phê.