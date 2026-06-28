Giá cà phê ngày 28-6: Quay đầu giảm 600 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (28-6) quay đầu giảm 600 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm sau phiên tăng mạnh trước đó. Dù thị trường đã hạ nhiệt, song vẫn chưa rơi khỏi vùng giá cao.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng xuống mức 89.800 đồng/kg, Lâm Đồng về giá 89.400 đồng/kg.

Nhịp giảm hôm nay chủ yếu phản ánh tâm lý chốt lời sau các phiên tăng mạnh. Bên cạnh đó, thị trường thế giới cũng không còn đồng thuận như trước: Robusta London chỉ tăng ở kỳ hạn gần, còn các kỳ hạn xa giảm; Arabica New York cũng đồng loạt đi xuống.

Cụ thể, tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 tăng thêm 61 USD/tấn, tương đương 1,62%, lên mức 3.817 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều tháng gần đây, phản ánh nhu cầu giao hàng ngắn hạn vẫn khá lớn.

Ngược lại, hợp đồng Robusta giao tháng 9-2026 lại giảm 35 USD/tấn, tương đương 0,96%, xuống còn 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm. Hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 2,05 US cent/pound xuống còn 286,75 US cent/pound, trong khi hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm mạnh hơn, mất 3,2 US cent/pound, xuống còn 273,2 US cent/pound.

Theo giới phân tích, đà giảm ở các kỳ hạn xa phản ánh tâm lý thận trọng trước kỳ vọng nguồn cung từ Brazil sẽ cải thiện trong thời gian tới nếu điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.