Giá lúa gạo ngày 28-6: Lúa tươi “mất thêm” 100 đồng/kg, gạo ổn định

(GLO)- Thị trường lúa gạo ngày 28-6 ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá lúa tươi giảm nhẹ 100 đồng/kg ở một số chủng loại, trong khi giá gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và xuất khẩu duy trì ổn định.

Cụ thể, sau khi giảm, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400-5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 xuống còn 6.200-6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 đạt 6.100-6.300 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 ổn định ở mức 5.400-5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 giữ giá 5.700-5.800 đồng/kg.

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay ổn định ở mức 9.100-9.200 đồng/kg; IR 504 đạt 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500-9.600 đồng/kg; OM 18 dao động ở mức 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 là 9.200-9.400 đồng/kg; OM 380 đạt 7.500-7.600 đồng/kg; Sóc thơm dao động từ 7.500-7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750-10.090 đồng/kg.

Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm cũng đi ngang trong khoảng từ 7.800-8.050 đồng/kg. Hiện giá tấm thơm ở mức 7.950-8.100 đồng/kg; cám được bán với giá 7.950-8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo và nếp cũng ổn định. Trong đó, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất với 28.000 đồng/kg, thấp nhất là giá gạo thường với 14.000-15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hôm nay không biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động quanh mốc 450 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 347-351 USD/tấn.

So với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực, gạo Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ chất lượng ổn định và khả năng đáp ứng các đơn hàng giá trị cao.