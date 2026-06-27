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Giá cà phê ngày 27-6: Vượt mốc 90.000 đồng/kg

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Thương trường)

(GLO)- Ngày 27-6, thị trường cà phê trong nước ghi nhận sự khởi sắc khi giá thu mua tăng mạnh 1.000 đồng, vượt mốc 90.000 đồng/kg.

Cà phê trong nước lập đỉnh mới

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng có giá 90.400 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng cũng đạt 90.000 đồng/kg.

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Giới kinh doanh cho rằng, đà tăng của thị trường thế giới đang phản ánh nhanh vào giá thu mua trong nước. Trong khi đó, nguồn cung còn lại trong dân không nhiều, còn nhu cầu giao hàng cho các hợp đồng xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thị trường quốc tế: Giá cà phê diễn biến trái chiều

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Tại sàn London, Robusta tiếp tục tăng mạnh. Hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng thêm 49 USD/tấn, tương đương 1,32%, lên 3.756 USD/tấn - mức cao nhất trong khoảng 4 tháng trở lại đây; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng 57 USD/tấn, tương đương 1,58%, lên mức 3.662 USD/tấn.

Thời tiết bất lợi tại Brazil tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá Robusta khi mưa kéo dài làm chậm tiến độ thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York quay đầu giảm sau khi vừa thiết lập đỉnh cao nhất trong khoảng 6 tuần ở phiên trước.

Theo đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 2,75 US cent/pound, xuống còn 288,8 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm nhẹ 0,8 US cent/pound, còn 276,4 US cent/pound.

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