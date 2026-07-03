Giá lúa gạo ngày 3-7: Gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ, thị trường ít biến động

Cụ thể, gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.300-9.400 đồng/kg; gạo IR 50404 tăng 50 đồng/kg, đạt 8.800-8.900 đồng/kg. Giá tấm và cám khô giữ ổn định, lần lượt ở mức 8.000-8.100 đồng/kg và 7.950-8.100 đồng/kg.
Đối với lúa tươi, giá các mặt hàng ổn định so với hôm qua. Theo đó, lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400-5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 đạt 6.100-6.200 đồng/kg, OM 18 có giá 6.200-6.300 đồng/kg, OM 34 là 5.400-5.600 đồng/kg và OM 5451 dao động ở mức 5.700-5.800 đồng/kg.
Tại các chợ bán lẻ, gạo thơm Jasmine giữ mức 16.000-18.000 đồng/kg. Các chủng loại còn lại cũng đi ngang, trong đó gạo Nàng Nhen có giá cao nhất với 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000-22.000 đồng/kg, gạo Đài thơm 14.500-15.500 đồng/kg và gạo thường 14.000-15.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516-520 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm ở mức 500-510 USD/tấn.
Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5,2 triệu tấn và 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.