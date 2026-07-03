Giá lúa gạo ngày 3-7: Gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ, thị trường ít biến động

(GLO)- Thị trường lúa gạo trong nước ngày 3-7 nhìn chung diễn biến ổn định. Giá lúa tươi và gạo bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức của phiên trước, trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ một số mặt hàng, phản ánh nhu cầu thu mua có tín hiệu cải thiện.

Cụ thể, gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg, lên mức 9.300-9.400 đồng/kg; gạo IR 50404 tăng 50 đồng/kg, đạt 8.800-8.900 đồng/kg. Giá tấm và cám khô giữ ổn định, lần lượt ở mức 8.000-8.100 đồng/kg và 7.950-8.100 đồng/kg.

Đối với lúa tươi, giá các mặt hàng ổn định so với hôm qua. Theo đó, lúa IR 50404 được thu mua ở mức 5.400-5.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 đạt 6.100-6.200 đồng/kg, OM 18 có giá 6.200-6.300 đồng/kg, OM 34 là 5.400-5.600 đồng/kg và OM 5451 dao động ở mức 5.700-5.800 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, gạo thơm Jasmine giữ mức 16.000-18.000 đồng/kg. Các chủng loại còn lại cũng đi ngang, trong đó gạo Nàng Nhen có giá cao nhất với 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000-22.000 đồng/kg, gạo Đài thơm 14.500-15.500 đồng/kg và gạo thường 14.000-15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 516-520 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm ở mức 500-510 USD/tấn.

Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5,2 triệu tấn và 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.