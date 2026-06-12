Cà phê đảo chiều tăng giá, đạt 85.300 đồng/kg

(GLO)- Ngày 12-6, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng 500 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên 84.800-85.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang ở mức 138.000-140.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng lên mức 85.300 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng đạt 84.800 đồng/kg.

Ngày 12-6, giá cà phê trong nước đảo chiều tăng 500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đợt phục hồi này giúp thị trường nội địa lấy lại một phần mức giảm trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu quý II/2026.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá Robusta trên sàn London tăng từ 2,97% đến 3,15%, trong khi Arabica trên sàn New York tăng từ 2,23% đến 2,53%.

Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, giá Robusta tăng 98 USD/tấn lên 3.395 USD/tấn; Arabica tăng 120 USD-tấn lên 5.520 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 tăng tới 109 USD/tấn, đạt 3.463 USD/tấn.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê thế giới phục hồi mạnh chủ yếu nhờ lực mua kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu kéo dài. Các chuyên gia nhận định, thị trường cà phê ngắn hạn sẽ tiếp tục giằng co giữa áp lực từ kỳ vọng vụ mùa lớn của Brazil và những lo ngại về El Nino cùng tồn kho thấp.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục là 2 địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất, với 140.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 139.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì ở mức 138.000 đồng/kg.