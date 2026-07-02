Giá lúa gạo ngày 2-7: Giữ mức ổn định cả trong nước lẫn xuất khẩu

(GLO)- Ngày 2-7, thị trường lúa gạo trong nước và gạo xuất khẩu ghi nhận phiên ổn định. Tại các vựa lúa trọng điểm và chợ lẻ, giao dịch khá trầm lắng.

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Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400-5.500 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 6.100-6.200 đồng/kg; OM 18 có giá 6.200-6.300 đồng/kg; OM 34 có giá 5.400-5.600 đồng/kg; OM 5451 đạt 5.700-5.800 đồng/kg.

Tương tự, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.200-9.300 đồng/kg; IR 504 đạt 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 có giá 9.500-9.600 đồng/kg; OM 18 đạt 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 có giá 9.200-9.400 đồng/kg; OM 380 dao động ở mức 7.500-7.600 đồng/kg; Sóc thơm có giá 7.500-7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750-10.090 đồng/kg.

Trong khi đó, các mặt hàng phụ phẩm cũng ổn định, dao động khoảng 7.800-8.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm ở mức 8.000-8.100 đồng/kg; giá cám đạt 7.950-8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài đạt 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm 14.500-15.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo thường 14.000-15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000-16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động khoảng 450-495 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm giữ ở mức 347-351 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, gạo 5% tấm của Thái Lan dao động 480-484 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 412-416 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 350-354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 280-284 USD/tấn.