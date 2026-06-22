Giá hồ tiêu hôm nay 22/6: Đi ngang sau phiên giảm mạnh

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 22/6/2026 không ghi nhận biến động mới tại các vùng trồng trọng điểm. Thị trường trong nước duy trì trong khoảng 136.000 - 138.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước sáng 22/6 tạm thời chững lại. Giá tiêu xô tại các địa phương trọng điểm đồng loạt đi ngang, cho thấy lực mua và lực bán đang thận trọng hơn sau nhịp điều chỉnh đưa mặt bằng giá về vùng 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng ghi nhận mức 138.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở mức 136.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 22/6/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 136.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.500 0 Đắk Lắk 138.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 138.000 0

Như vậy, biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 136.000 - 138.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đi ngang sau nhịp giảm sâu cho thấy thị trường đang trong trạng thái dò cung cầu. Với người trồng tiêu, mức giá hiện tại vẫn là vùng cao so với nhiều giai đoạn trước, song tâm lý bán ra có thể thận trọng hơn khi giá chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên mức giá tính theo Rupee/tạ.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 206.682 Gram/lít 68.400 0 197.998 UNGARBLED 69.400 0 200.893

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED tiếp tục có mức quy đổi cao nhất, đạt 206.682 đồng/kg. UNGARBLED đạt 200.893 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 197.998 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang cùng với diễn biến ổn định của thị trường trong nước cho thấy mặt bằng giá hồ tiêu đang tạm thời thiếu động lực bứt phá trong ngắn hạn. Các yếu tố như đơn hàng xuất khẩu, tỷ giá, tồn kho và tâm lý giữ hàng của nông dân vẫn sẽ là những biến số đáng chú ý trong các phiên tới.

Thị trường chờ tín hiệu mới từ lực mua

Ở thời điểm hiện tại, giá hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới sau đợt giảm trước đó. Điều này có thể giúp thị trường ổn định tâm lý, song cũng cho thấy lực mua chưa đủ mạnh để kéo giá tăng trở lại.

Nếu nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp xuất khẩu cải thiện, các vùng có giá cao như Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) có thể tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Ngược lại, nếu lực mua yếu, giá tiêu có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 22/6/2026 đi ngang trên diện rộng. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 138.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất ở 136.000 đồng/kg.