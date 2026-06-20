Giá hồ tiêu hôm nay 20/6: Đồng loạt giảm trên diện rộng

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 20/6/2026 quay đầu giảm mạnh tại các vùng trồng trọng điểm. Mức giảm dao động từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, kéo giá tiêu trong nước về vùng 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 20/6 ghi nhận nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau giai đoạn neo ở vùng cao. Giá tiêu xô tại các địa phương trọng điểm đồng loạt giảm, trong đó Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) là khu vực giảm sâu nhất, mất 3.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Theo bảng giá cập nhật, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) hiện là hai khu vực có giá cao nhất, cùng đạt 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) ghi nhận mức thấp nhất thị trường, cùng ở 136.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 20/6/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 136.000 -2.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.500 -3.000 Đắk Lắk 138.000 -2.500 Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 -2.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 138.000 -2.000

Sau phiên giảm này, biên độ giá hồ tiêu trong nước thu hẹp về mức 136.000 - 138.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương cao nhất và thấp nhất hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức giảm không diễn ra cục bộ mà xuất hiện trên toàn bộ các vùng khảo sát. Điều này cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh chung, nhất là sau khi giá tiêu đã duy trì ở vùng cao trong nhiều ngày. Với người trồng tiêu, mức giá hiện tại vẫn là vùng đáng quan tâm, nhưng đà giảm mạnh trong ngày có thể khiến tâm lý bán hàng thận trọng hơn.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ đi ngang

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận biến động so với ngày trước đó. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên mức giá tính theo Rupee/tạ.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 206.682 Gram/lít 68.400 0 197.998 UNGARBLED 69.400 0 200.893

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED tiếp tục có mức quy đổi cao nhất, đạt 206.682 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 200.893 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 197.998 đồng/kg.

Việc giá tiêu Ấn Độ đi ngang trong khi giá trong nước giảm mạnh cho thấy thị trường nội địa đang có nhịp điều chỉnh riêng, chịu tác động nhiều hơn từ cung cầu ngắn hạn, lực mua của thương lái và tâm lý chốt hàng sau giai đoạn giá cao.

Thị trường hồ tiêu cần thêm tín hiệu từ xuất khẩu

Sau phiên giảm sâu ngày 20/6, thị trường hồ tiêu bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn. Nếu lực mua từ doanh nghiệp xuất khẩu chưa cải thiện rõ, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 136.000 - 138.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, mức giảm mạnh cũng có thể khiến một bộ phận nông dân hạn chế bán ra, nhất là tại các khu vực có giá cao như Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng). Khi nguồn cung ra thị trường chậm lại, giá có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 20/6/2026 giảm trên diện rộng, với mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM). Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) hiện cùng giữ mức cao nhất 138.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) thấp nhất ở 136.000 đồng/kg.