Giá lúa gạo ngày 30-6: Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng lên 9.300 đồng/kg

(GLO)- Ngày 30-6, giá lúa gạo ghi nhận sự biến động nhẹ ở mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu. Thị trường trong nước giao dịch khá trầm lắng, giá lúa và gạo chợ lẻ đi ngang so với hôm qua.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 100 đồng/kg, đưa giá giao dịch lên mức 9.200-9.300 đồng/kg. Các loại gạo nguyên liệu xuất khẩu còn lại giữ giá ổn định, trong đó gạo IR 504 dao động ở mức 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500-9.600 đồng/kg; OM 18 là 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động 9.200-9.400 đồng/kg; OM 380 có giá 7.500-7.600 đồng/kg; Sóc thơm ở mức 7.500-7.600 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 ổn định với giá 10.750-10.900 đồng/kg.

Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm cũng đi ngang trong khoảng 7.800-8.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm có giá 7.950-8.100 đồng/kg; cám đạt 7.950-8.050 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ tiếp tục ổn định: gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine ở mức 16.000-17.000 đồng/kg. Nếp IR 4625 tươi dao động 7.300-7.500 đồng/kg; nếp khô 3 tháng ở mức 9.600-9.700 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hiện giao dịch ở mức 5.400-5.600 đồng/kg; OM 18 đạt 6.200-6.300 đồng/kg; Đài Thơm 8 có giá 6.100-6.300 đồng/kg; OM 34 dao động 5.400-5.600 đồng/kg; OM 5451 ở mốc 5.700-5.800 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đứng yên so với hôm qua. Theo đó, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 495-500 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 347-351 USD/tấn.