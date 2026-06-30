Giá lúa gạo ngày 30-6: Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng lên 9.300 đồng/kg

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 100 đồng/kg, đưa giá giao dịch lên mức 9.200-9.300 đồng/kg. Các loại gạo nguyên liệu xuất khẩu còn lại giữ giá ổn định, trong đó gạo IR 504 dao động ở mức 8.700-8.800 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500-9.600 đồng/kg; OM 18 là 8.700-8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động 9.200-9.400 đồng/kg; OM 380 có giá 7.500-7.600 đồng/kg; Sóc thơm ở mức 7.500-7.600 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 ổn định với giá 10.750-10.900 đồng/kg.
Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm cũng đi ngang trong khoảng 7.800-8.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm có giá 7.950-8.100 đồng/kg; cám đạt 7.950-8.050 đồng/kg.
Giá gạo bán lẻ tiếp tục ổn định: gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine ở mức 16.000-17.000 đồng/kg. Nếp IR 4625 tươi dao động 7.300-7.500 đồng/kg; nếp khô 3 tháng ở mức 9.600-9.700 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hiện giao dịch ở mức 5.400-5.600 đồng/kg; OM 18 đạt 6.200-6.300 đồng/kg; Đài Thơm 8 có giá 6.100-6.300 đồng/kg; OM 34 dao động 5.400-5.600 đồng/kg; OM 5451 ở mốc 5.700-5.800 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đứng yên so với hôm qua. Theo đó, gạo Jasmine được chào bán ở mức 508-512 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 495-500 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 347-351 USD/tấn.