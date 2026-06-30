Giá hồ tiêu hôm nay 30/6: Thị trường chủ yếu đi ngang

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 30/6/2026 chủ yếu đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm, riêng Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm 500 đồng/kg; Đắk Lắk và Đắk Nông giữ mức cao nhất 139.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 30/6 không ghi nhận biến động mạnh trên diện rộng. Trong 5 khu vực khảo sát, có 4 nơi giữ giá ổn định, chỉ Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm 500 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực có giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất 137.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 30/6/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 -500 Đắk Lắk 139.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 0 Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 0

Biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 137.000 - 139.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa nhóm cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Hỏi - đáp nhanh: Giá tiêu hôm nay có gì đáng chú ý?

Giá tiêu hôm nay tăng hay giảm?

Giá tiêu hôm nay chủ yếu đi ngang, riêng Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm 500 đồng/kg.

Cụ thể:

Gia Lai giữ mức 137.000 đồng/kg.

giữ mức 137.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm 500 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg.

giảm 500 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 139.000 đồng/kg.

giữ mức 139.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) giữ mức 137.000 đồng/kg.

giữ mức 137.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường chưa xuất hiện xu hướng giảm đồng loạt. Diễn biến giảm chỉ tập trung tại một khu vực, trong khi các địa phương còn lại vẫn giữ nguyên mặt bằng giá.

Vì sao Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 500 đồng/kg?

Có thể hiểu đơn giản: giá tiêu tại từng địa phương không luôn biến động giống nhau. Dù cùng nằm trong mặt bằng chung của thị trường, mỗi vùng vẫn chịu tác động bởi lực mua, nguồn hàng, chi phí vận chuyển và chất lượng hàng thực tế.

Việc Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm 500 đồng/kg có thể phản ánh một nhịp điều chỉnh cục bộ, khi giá khu vực này lùi về cùng mức với Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai).

Điều đáng chú ý là mức giảm 500 đồng/kg không quá lớn, nhưng nó khiến nhóm giá thấp nhất mở rộng hơn. Thay vì chỉ một vài vùng ở mức 137.000 đồng/kg, hiện Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở vùng giá này.

Vì sao Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn giữ mức cao nhất?

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong bảng giá hôm nay.

Điều này cho thấy hai khu vực này vẫn có mặt bằng thu mua tốt hơn các địa phương còn lại. Trong thị trường hồ tiêu, các vùng Tây Nguyên thường được theo dõi sát vì đây là khu vực sản xuất và giao dịch quan trọng.

Tuy nhiên, việc hai địa phương này không tăng thêm cũng cho thấy thị trường đang thiếu lực đẩy mới. Nói cách khác, giá vẫn neo cao nhưng chưa đủ điều kiện để bứt phá rõ rệt.

“Giá tiêu xô tính theo đầu giá” nghĩa là gì?

“Giá tiêu xô” thường được hiểu là giá thu mua hồ tiêu chưa qua phân loại sâu, được giao dịch theo mặt bằng chung tại địa phương. Cụm từ “tính theo đầu giá” có thể hiểu là mức giá tham chiếu ban đầu hoặc mức giá phổ biến được ghi nhận tại thời điểm cập nhật.

Trên thực tế, giá giao dịch cụ thể có thể khác nhau tùy:

Chất lượng hạt tiêu.

Độ khô, độ sạch.

Số lượng hàng.

Thời điểm chốt mua bán.

Chính sách thu mua của từng thương lái hoặc doanh nghiệp.

Vì vậy, bảng giá là cơ sở tham khảo quan trọng, nhưng người bán vẫn cần đối chiếu với giá thu mua thực tế tại địa phương.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục không đổi

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi tính theo Rupee/tạ. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên so với ngày trước đó.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 206.511 Gram/lít 68.400 0 197.834 UNGARBLED 69.400 0 200.726

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 206.511 đồng/kg. UNGARBLED đạt 200.726 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 197.834 đồng/kg.

Vì sao giá quốc tế đi ngang nhưng trong nước vẫn có nơi giảm?

Giá quốc tế là một tín hiệu tham khảo quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định giá tiêu trong nước từng ngày.

Giá tiêu nội địa còn phụ thuộc vào:

Lực mua của thương lái.

Nhu cầu gom hàng của doanh nghiệp.

Nguồn hàng bán ra tại từng vùng.

Chất lượng hàng.

Chi phí vận chuyển.

Tâm lý giữ hàng hoặc bán hàng của nông dân.

Vì vậy, dù giá tiêu Ấn Độ không đổi, giá trong nước vẫn có thể điều chỉnh nhẹ tại một địa phương cụ thể như Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM).

Giá quy đổi VNĐ/kg có ý nghĩa gì?

Bảng giá tiêu Ấn Độ được ghi theo Rupee/tạ, sau đó quy đổi sang VNĐ/kg. Mức quy đổi này giúp người đọc trong nước dễ so sánh hơn với giá tiêu nội địa.

Tuy nhiên, cần lưu ý: giá quy đổi phụ thuộc vào tỷ giá. Vì thế, ngay cả khi giá gốc theo Rupee không đổi, con số quy đổi sang VNĐ/kg vẫn có thể dao động nếu tỷ giá thay đổi.

Diễn biến này ảnh hưởng thế nào tới người trồng tiêu?

Với người trồng tiêu, phiên giá hôm nay cho thấy thị trường vẫn đang neo ở vùng cao nhưng chưa có động lực tăng mới. Việc chỉ một khu vực giảm 500 đồng/kg chưa đủ để kết luận thị trường đảo chiều mạnh.

Người có hàng nên chú ý 3 điểm:

Giá cao nhất vẫn giữ ở 139.000 đồng/kg, chưa bị kéo xuống.

Nhóm giá thấp nhất mở rộng, khi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) lùi về 137.000 đồng/kg.

Thị trường cần thêm tín hiệu từ lực mua, đặc biệt là nhu cầu xuất khẩu và hoạt động gom hàng của doanh nghiệp.

Với thương lái và doanh nghiệp, biên độ 137.000 - 139.000 đồng/kg cho thấy chênh lệch giữa các vùng vẫn ở mức vừa phải. Khi giá không biến động mạnh, yếu tố chất lượng hàng và thời điểm thu mua sẽ trở nên quan trọng hơn.

Giá tiêu chủ yếu ổn định, thị trường chờ tín hiệu mới

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 30/6/2026 chủ yếu đi ngang, riêng Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giảm 500 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức thấp nhất 137.000 đồng/kg.

Thị trường hiện chưa có biến động mạnh, nhưng diễn biến giảm nhẹ tại một khu vực cho thấy người trồng tiêu, thương lái và doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát lực mua trong các phiên tới.