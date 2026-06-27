Giá hồ tiêu hôm nay 27/6: Thị trường chủ yếu đi ngang

(GLO)- Giá hồ tiêu hôm nay 27/6/2026 ghi nhận diễn biến phân hóa nhẹ tại thị trường trong nước. Phần lớn khu vực đi ngang, riêng Bình Phước (Đồng Nai) giảm 500 đồng/kg, đưa giá tiêu nội địa dao động 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 27/6 không có biến động mạnh trên diện rộng. Trong 5 khu vực khảo sát, 4 nơi giữ giá ổn định, chỉ Bình Phước (Đồng Nai) giảm 500 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là hai khu vực có giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) hiện ở mức thấp nhất, cùng 137.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 27/6/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 137.000 0 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 0 Đắk Lắk 139.000 0 Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 -500 Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 0

Biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 137.000 - 139.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay có gì đáng chú ý?

Giá tiêu hôm nay tăng hay giảm?

Giá tiêu hôm nay chủ yếu đi ngang, chỉ có Bình Phước (Đồng Nai) giảm 500 đồng/kg.

Cụ thể:

Gia Lai giữ mức 137.000 đồng/kg.

giữ mức 137.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.500 đồng/kg.

giữ mức 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 139.000 đồng/kg.

giữ mức 139.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) giảm 500 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg.

giảm 500 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức 139.000 đồng/kg.

Điều này cho thấy thị trường chưa xuất hiện xu hướng giảm đồng loạt, nhưng cũng chưa có lực mua đủ mạnh để kéo giá tăng trở lại.

Vì sao Bình Phước giảm trong khi các nơi khác đi ngang?

Có thể hiểu đơn giản, giá tiêu tại từng địa phương không chỉ phụ thuộc vào mặt bằng chung, mà còn chịu tác động bởi giao dịch thực tế trong ngày.

Bình Phước (Đồng Nai) giảm 500 đồng/kg có thể phản ánh:

Lực mua tại khu vực này chậm hơn.

Một phần nguồn hàng được đưa ra thị trường nhiều hơn.

Thương lái điều chỉnh giá để cân đối với các vùng lân cận.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng sau giai đoạn giá neo cao.

Mức giảm 500 đồng/kg chưa phải biến động quá lớn, nhưng đáng chú ý vì đưa Bình Phước (Đồng Nai) về cùng mức thấp nhất với Gia Lai.

Vì sao Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn cao nhất?

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng giữ mức 139.000 đồng/kg, cao nhất trong bảng giá hôm nay.

Điều này cho thấy hai vùng này vẫn đang có mặt bằng giao dịch tốt hơn các khu vực còn lại. Với thị trường hồ tiêu, các tỉnh Tây Nguyên thường được theo dõi sát vì đây là vùng sản xuất và giao dịch quan trọng.

Tuy nhiên, việc giá không tăng thêm cũng cho thấy thị trường đang thiếu một “cú hích” mới, chẳng hạn như lực mua xuất khẩu mạnh hơn hoặc nguồn cung bán ra chậm lại rõ rệt.

Giá đi ngang có phải là tín hiệu xấu?

Không hẳn.

Giá đi ngang có thể được hiểu là thị trường đang tạm cân bằng. Bên bán chưa muốn hạ giá mạnh, còn bên mua cũng chưa vội nâng giá thu mua.

Với người trồng tiêu, trạng thái này có 3 ý nghĩa:

Giá vẫn giữ được vùng tương đối cao, chưa giảm sâu.

Người còn hàng có thêm thời gian quan sát thị trường.

Cần theo dõi thêm các phiên kế tiếp để xem mức giảm tại Bình Phước có lan rộng hay chỉ là điều chỉnh cục bộ.

Giá tiêu thế giới: Tiêu Ấn Độ tiếp tục không đổi

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Ấn Độ không ghi nhận thay đổi tính theo Rupee/tạ. Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, các loại tiêu GARBLED, Gram/lít và UNGARBLED đều giữ nguyên giá so với ngày trước đó.

Đơn vị: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 206.304 Gram/lít 68.400 0 197.635 UNGARBLED 69.400 0 200.525

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 206.304 đồng/kg. UNGARBLED đạt 200.525 đồng/kg, còn Gram/lít ở mức 197.635 đồng/kg.

Vì sao giá quốc tế đứng yên nhưng thị trường trong nước vẫn có nơi giảm?

Giá quốc tế là một tham chiếu quan trọng, nhưng không quyết định hoàn toàn giá thu mua trong nước từng ngày.

Giá tiêu nội địa còn phụ thuộc vào:

Nguồn hàng thực tế tại từng vùng.

Lực mua của thương lái và doanh nghiệp.

Nhu cầu gom hàng xuất khẩu.

Chi phí vận chuyển, chất lượng hàng.

Tâm lý giữ hàng hoặc bán ra của nông dân.

Vì vậy, dù giá tiêu Ấn Độ đi ngang, giá trong nước vẫn có thể điều chỉnh nhẹ ở một địa phương cụ thể như Bình Phước (Đồng Nai).

Người trồng tiêu và thương lái nên chú ý gì?

Với người trồng tiêu, điểm cần theo dõi là liệu mức giảm tại Bình Phước (Đồng Nai) có tiếp tục xuất hiện ở các vùng khác hay không. Nếu các địa phương còn lại vẫn giữ giá, thị trường có thể chỉ đang điều chỉnh cục bộ.

Với thương lái và doanh nghiệp, biên độ 137.000 - 139.000 đồng/kg cho thấy chênh lệch giữa các vùng không quá lớn. Khi đó, chất lượng hàng, thời điểm giao dịch và chi phí logistics có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn trong quyết định thu mua.

Giá tiêu vẫn neo vùng cao, thị trường chờ tín hiệu mới

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 27/6/2026 chủ yếu đi ngang, riêng Bình Phước (Đồng Nai) giảm 500 đồng/kg. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) ở mức thấp nhất 137.000 đồng/kg.

Thị trường chưa xuất hiện biến động mạnh, nhưng diễn biến giảm nhẹ tại một khu vực cho thấy người trồng tiêu, thương lái và doanh nghiệp vẫn cần theo dõi sát lực mua trong các phiên tới.