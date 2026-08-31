Giá cà phê, hồ tiêu ngày 31-8: Đi ngang sau phiên giảm mạnh

(GLO)- Giá cà phê và hồ tiêu trong nước ngày 31-8 đi ngang sau phiên giảm mạnh hôm qua. So với cuối tuần trước, cà phê mất 1.100-1.200 đồng/kg và hồ tiêu giảm 1.000-2.000 đồng/kg.

Cà phê giữ giá sau phiên giảm

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay dao động ở mức 94.600-95.300 đồng/kg. Trong đó, khu vực Đắk Nông cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), có giá cao nhất với 95.300 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 95.100 đồng/kg; Lâm Đồng thấp nhất, đạt 94.600 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, giá cà phê tại khu vực Đắk Nông cũ giảm 1.200 đồng/kg; còn Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 1.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng khép lại tuần giảm. Tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9-2026 đóng cửa ở mức 3.492 USD/tấn, giảm 2,9%, tương đương 106 USD/tấn so với cuối tuần trước. Hợp đồng Robusta giao tháng 11-2026 giảm 2,5%, tương đương 89 USD/tấn, xuống 3.529 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica giao tháng 9-2026 giảm 3,6%, tương đương 12,9 US cent/pound, xuống 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 3%, tương đương 9,8 US cent/pound, còn 312,85 US cent/pound.

Hồ tiêu tiếp tục neo ở mức 135.000-137.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hiện neo ở mức 135.000-137.000 đồng/kg, tương đương mặt bằng giá ngày 30-8. Cụ thể, Lâm Đồng đạt 137.000 đồng/kg; Đắk Lắk có giá 136.500 đồng/kg; Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng ở mức 135.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu diễn biến phân hóa. Tiêu đen Indonesia tăng lên 6.897 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil giảm còn 5.800 USD/tấn; tiêu đen Malaysia giữ ở mức 9.300 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam vẫn dao động 5.990-6.050 USD/tấn.