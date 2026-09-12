Sầu riêng Musang King khan hàng, giá tăng mạnh

(GLO)- Nguồn cung hạn chế đang đẩy giá sầu riêng Musang King tại TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh. Hiện thương lái bỏ sỉ cho các cửa hàng bán lẻ ở mức 135.000-140.000 đồng/kg, cao hơn 40.000-50.000 đồng/kg so với khoảng 2 tuần trước.

Theo ghi nhận của Dân Trí ngày 12-9, sầu riêng Musang King tại TP. Hồ Chí Minh đang có mức giá tăng đáng kể so với thời điểm cuối tháng 8. Cụ thể, giá được thương lái bán sỉ cho các cửa hàng bán lẻ ở mức 135.000-140.000 đồng/kg, trong khi khoảng 2 tuần trước phổ biến 90.000-95.000 đồng/kg. Như vậy, giá đã tăng khoảng 40.000-50.000 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá tăng chủ yếu là thời tiết mưa nhiều, khiến số vườn Musang King có trái đạt chuẩn chất lượng để thu hoạch giảm. Nguồn hàng đưa ra thị trường vì thế bị hạn chế, trong khi đây vốn là dòng sầu riêng thuộc phân khúc cao cấp.

Nguồn hàng đưa ra thị trường bị hạn chế khiến giá sầu riêng Musang King tăng cao. Ảnh internet

Diễn biến giá Musang King hiện khá khác so với một số giống sầu riêng phổ biến khác. Sầu riêng Thái (Dona) và Ri6 được ghi nhận có nguồn cung dồi dào hơn, qua đó giá bán ở mức dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.

Tại Đắk Lắk, sầu riêng Thái loại A hiện được thu mua khoảng 70.000-75.000 đồng/kg, hàng chất lượng cao có thể đạt khoảng 80.000 đồng/kg. Với sầu riêng Thái dạt, lỗi, các vựa đang thu mua khoảng 25.000-40.000 đồng/kg, tùy chất lượng.

Còn tại Gia Lai, sầu Thái loại A cơm chuẩn dao động 80.000-83.000 đồng/kg, loại B từ 57.000-63.000 đồng/kg, loại C thương lượng. Sầu Thái loại A thông thường có giá 75.000-83.000 đồng/kg, loại B khoảng 55.000 đồng/kg.

Sầu Thái hàng lỗi tại Gia Lai dao động 62.000-70.000 đồng/kg. Sầu Ri6 loại A có giá khoảng 35.000 đồng/kg, loại B khoảng 20.000 đồng/kg.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với sầu riêng Việt Nam. Trong 7 tháng, giá trị xuất khẩu sang thị trường này vượt 1,6 tỷ USD, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng.

Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm đạt khoảng 2,4 triệu USD, tăng gần 188% so với cùng kỳ năm 2025.