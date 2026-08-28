Tăng tốc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

(GLO)- Gia Lai đang đẩy nhanh việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ưu tiên các ngành hàng chủ lực như sầu riêng, cà phê phục vụ xuất khẩu.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm điều kiện sau cấp, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của nông sản.

Minh bạch vùng nguyên liệu

Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Ly) là một trong những đơn vị chủ động xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Hiện Hợp tác xã có 3 mã số vùng trồng với tổng diện tích 124 ha sầu riêng và 3 mã số vùng trồng cho chanh dây với hơn 100 ha của các thành viên liên kết.

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Hợp tác xã - cho biết, khi được cấp mã số vùng trồng, việc kết nối với doanh nghiệp thuận lợi hơn bởi vùng nguyên liệu được xác định rõ địa điểm, diện tích, hộ sản xuất và quá trình canh tác. Đây là cơ sở để doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định.

Tại xã Bờ Ngoong, Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Ia Ring cũng đang tổ chức sản xuất theo hướng minh bạch nguồn gốc, nâng cao chất lượng. Hợp tác xã hiện có 500 thành viên với khoảng 600 ha cà phê được chăm sóc theo hướng hữu cơ, bền vững, đạt các chứng nhận 4C, RA.

Bên cạnh cà phê, 50 hộ thành viên còn trồng khoảng 80 ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn Hợp tác xã thực hiện thủ tục cấp mã số vùng trồng. Trước mắt, Hợp tác xã dự kiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã cho khoảng 20 ha sầu riêng.

Theo ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã, tổ chức sản xuất theo quy trình không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường mà còn giúp người dân thay đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có kiểm soát về chất lượng và nguồn gốc.

Ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Ia Ring (bìa trái) trao đổi với hộ thành viên về sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ. Ảnh: N.S

Là thành viên hợp tác xã, ông Trần Văn An (thôn Ia Ring, xã Bờ Ngoong) có 1 ha sầu riêng. Khi tham gia hợp tác xã, ông được hướng dẫn giảm sử dụng hóa chất, áp dụng quy trình sản xuất sạch và chú trọng truy xuất nguồn gốc.

Theo ông An, cách làm này vừa giúp cây trồng phát triển ổn định, giảm chi phí, vừa nâng giá trị sản phẩm. Quan trọng hơn, khi nguồn gốc được minh bạch, nông sản tạo được niềm tin với người tiêu dùng và đối tác thu mua.

Tăng tốc gắn với hậu kiểm

Tính đến ngày 20-8, toàn tỉnh có 436 vùng trồng được cấp hoặc phê duyệt mã số với tổng diện tích hơn 13.174 ha. Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ thực hiện còn chậm.

Ngày 25-8, UBND tỉnh có Văn bản số 10973/UBND-NNMT yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương khẩn trương xây dựng lộ trình, triển khai giải pháp đẩy nhanh việc thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; ưu tiên các vùng sản xuất tập trung và sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh như sầu riêng, cà phê cùng các nông sản phục vụ xuất khẩu.

Người dân Gia Lai thu hoạch sầu riêng. Ảnh: N.S

Tỉnh đặt mục tiêu 100% vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện thuộc các ngành hàng cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu được cấp, quản lý và duy trì mã số theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong Nguyễn Văn Thương, xã vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đối thoại với 50 nông dân sản xuất giỏi, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ khó khăn trong đăng ký mã số vùng trồng.

“Bắt đầu từ ngày 15-9, xã sẽ triển khai chiến dịch 90 ngày đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng và cà phê. Trong đó, phấn đấu 30 ngày đầu hoàn thành cấp mã cho 70 ha sầu riêng và trong 90 ngày hoàn thành khoảng 700 ha cà phê” - ông Thương nói.

Tuy nhiên, yêu cầu xuyên suốt của tỉnh là tăng tốc nhưng không chạy theo số lượng. Ông Trần Xuân Khải - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng: Đẩy nhanh cấp mã số là cần thiết trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp hoặc cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phải đúng trình tự, thủ tục và điều kiện; không hạ thấp yêu cầu để tăng số mã được cấp.

Hồ sơ kiểm tra phải phản ánh đúng hiện trạng vùng trồng, cơ sở đóng gói và gắn trách nhiệm cấp mã với quản lý, kiểm tra, giám sát sau cấp. Đây là yếu tố quan trọng để mã số phát huy giá trị lâu dài, đồng thời bảo đảm uy tín của vùng nguyên liệu và ngành hàng.