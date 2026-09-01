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Nông dân xã Tuy Phước Đông đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu

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XUÂN THỨC
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(GLO)- Tính đến ngày 26-8, xã Tuy Phước Đông đã thu hoạch 1.869/2.617 ha, đạt 71,4% diện tích lúa Hè Thu. Năng suất bình quân ước đạt 74 tạ/ha, tăng hơn 1 tạ/ha so với vụ năm 2025.

Theo đánh giá của ngành chức năng, vụ Hè Thu năm nay có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Thời tiết tương đối ổn định, nguồn nước dồi dào, không xảy ra khô hạn. Trong quá trình sinh trưởng, sâu bệnh phát sinh và gây hại ở mức nhẹ, được nông dân chủ động phòng trừ kịp thời. Nhờ đó, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt khá cao.

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Bà con nông dân xã Tuy Phước Đông tập trung thu hoạch lúa Hè Thu. Ảnh: Xuân Thức

Tuy nhiên, bà con nông dân lo lắng vì giá lúa giảm. Đầu vụ, thương lái thu mua lúa DV108 với giá 7.000 - 7.100 đồng/kg, các giống lúa khác khoảng 6.500 đồng/kg. Đến giữa vụ, giá lúa DV108 giảm còn 6.800 - 6.900 đồng/kg, trong khi các giống lúa khác chỉ còn khoảng 6.000 đồng/kg.

Hiện nông dân trong xã đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Hè Thu còn lại, phấn đấu hoàn thành trước khi mùa mưa lũ đến, hạn chế nguy cơ thiệt hại do thời tiết bất lợi.

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