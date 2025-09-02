Nông dân các xã phía Đông tỉnh thu hoạch hơn 35.000 ha lúa Hè Thu

(GLO)- Từ cuối tháng 8 đến nay, bà con nông dân các xã phía Đông tỉnh đã thu hoạch hơn 35.000 ha lúa Hè Thu. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất lúa đạt cao.

Ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Đến nay, nông dân các xã phía Đông đã thu hoạch hơn 35.000 ha trên tổng số 42.130 ha lúa vụ Hè Thu. Nhờ nguồn nước cung cấp đảm bảo và sâu bệnh ít phát sinh nên năng suất vụ mùa năm nay được dự báo sẽ vượt mức 69 tạ/ha của cùng kỳ năm ngoái.

Tại xã Tuy Phước, ông Nguyễn Trọng Dũng, nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng lúa, bộc bạch: “Vụ này lúa tốt, ít bị sâu bệnh, năng suất đạt khoảng 400 kg mỗi sào (500 m²). Gia đình tôi vừa gặt gần 5 sào, được 40 bao loại 50 kg".

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con đang tập trung thu hoạch nhanh để tránh rủi ro do mưa trái mùa cuối vụ.

Nông dân ở các xã phía Đông tỉnh đang tất bật thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2025. Ảnh: Trọng Lợi

Tuy nhiên, niềm vui được mùa đang đi kèm với nỗi lo về đầu ra. Giá lúa hiện nay giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Quang, cho hay: Vụ Hè Thu năm nay, năng suất tại các trà lúa ở xã Tuy Phước Bắc đạt khá cao, riêng khu vực Phước Quang cũ ước đạt khoảng 75 tạ/ha. Tuy nhiên, giá lúa đang giảm trung bình 1.000 đồng/kg so với vụ Đông Xuân 2024-2025 và giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với vụ Hè Thu năm ngoái.

Hiện tại, các giống lúa hạt tròn chủ lực được nông dân gieo sạ trong vụ Hè Thu này như: TBR1 và Q5 được thương lái thu mua với giá dao động trong khoảng 6.800-7.000 đồng/kg, giảm khoảng 400 đồng/kg so với thời điểm đầu vụ.

Giá lúa giảm, nông dân chọn giải pháp phơi khô, trữ lúa chờ giá tăng mới xuất bán. Ảnh: Trọng Lợi

Ngành chức năng nhận định, giá lúa giảm chủ yếu do nguồn cung trong nước tăng mạnh, trong khi xuất khẩu gạo đang có dấu hiệu chững lại ở một số thị trường.

Trước thực trạng này, nhiều nông dân chọn giải pháp phơi khô, trữ lúa trong kho để chờ giá tăng. Một số hợp tác xã cũng đang hỗ trợ nông dân trong khâu bảo quản, kết nối tiêu thụ, nhằm tránh tình trạng bán tháo khi giá xuống thấp.

Giới chuyên gia kỳ vọng thị trường xuất khẩu gạo sẽ sôi động trở lại vào cuối quý IV-2025 khi nhiều quốc gia tăng cường dự trữ lương thực. Đây được xem là tín hiệu tích cực có thể kéo giá lúa nội địa lên trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo bà con tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường, tính toán thời điểm bán phù hợp để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Đồng thời, cần chủ động trong khâu bảo quản, tránh để lúa bị ẩm mốc, làm giảm chất lượng.