Mô hình sản xuất lúa chất lượng ở Hoài Nhơn Đông đạt lợi nhuận gần 17 triệu đồng/ha

(GLO)- Ngày 12-8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Đông và Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Mỹ tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ Hè Thu 2025.

Mô hình được triển khai với quy mô 3 ha, có sự tham gia của 25 hộ nông dân. Giống lúa VN121 được lựa chọn do khả năng thích nghi tốt, chất lượng gạo cao.

Nông dân tham quan mô hình. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trong suốt quá trình sản xuất, bà con nông dân thực hiện nghiêm ngặt quy trình canh tác hữu cơ: không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ sinh học và thuốc sinh học phòng trừ sâu bệnh.

Kết quả cho thấy: Mật độ thiên địch như các loài ong ký sinh, nhện chân dài, nhện sói, bọ rùa đỏ... cao gấp 2-3 lần, nhờ vậy đã khống chế được sâu, rầy gây hại trên ruộng lúa mà không cần phun thuốc trừ sâu hóa học, giảm đáng kể chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Năng suất thực thu của mô hình đạt gần 74 tạ/ha, cao hơn 6 tạ/ha so với ruộng ngoài mô hình; lợi nhuận đạt gần 51 triệu đồng/3 ha, cao hơn gần 8 triệu đồng/3 ha so với ruộng ngoài mô hình.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần cải tạo đất, tăng khả năng giữ nước và dưỡng chất. Nông dân tham gia mô hình đã nâng cao nhận thức về tác hại của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp; hình thành thói quen sản xuất an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Mô hình cũng tạo ra sản phẩm gạo sạch, cơm xốp, thơm ngon, đáp ứng nhu cầu của thị trường.