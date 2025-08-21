Danh mục
Mô hình sản xuất lúa chất lượng hữu cơ ở xã Vạn Đức cho lợi nhuận hơn 25 triệu đồng/ha

THÀNH NGUYÊN
(GLO)- Sáng 20-8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Vạn Đức và Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trong vụ Hè Thu 2025.

Mô hình được triển khai với quy mô 3 ha tại thôn Thanh Lương (xã Vạn Đức). Giống lúa chất lượng TBR1 được lựa chọn đưa vào sản xuất do khả năng thích nghi tốt, chất lượng gạo cao.

cac-ho-nong-dan-tham-quan-mo-hinh.jpg
Các hộ dân tham quan mô hình. Ảnh: T.N

Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí về giống, phân bón hữu cơ và các vật tư khác. Trong suốt quá trình sản xuất, bà con nông dân thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình canh tác hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ sinh học và thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học.

Qua theo dõi, ruộng mô hình có mật độ thiên địch như các loài ong ký sinh, nhện chân dài, nhện sói, bọ rùa đỏ... cao gấp 2-3 lần, nhờ vậy đã khống chế được sâu, rầy gây hại trên ruộng lúa mà không cần phun thuốc trừ sâu hóa học, giảm đáng kể chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau 102 ngày sinh trưởng và phát triển, giống lúa TBR1 cho năng suất đạt 60,2 tạ/ha, lợi nhuận đạt 25.360.000 đồng/ha, cao hơn so với đối chứng là 5.960.000 đồng/ha.

