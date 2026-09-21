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Ngư dân Nhơn Lý trúng mùa cá cơm

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Những ngày qua, vùng biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện cá cơm dày đặc, giúp bà con ngư dân thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

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Ngư dân đưa cá cơm lên bờ tại Cảng cá Nhơn Lý. Ảnh: Phan Tuấn

Theo ngư dân địa phương, gần đây, mỗi ngày một tàu khai thác được khoảng 50 - 70 kết cá cơm, mỗi kết từ 10 - 12 kg. Với giá bán 200.000 - 220.000 đồng/kết, doanh thu mỗi tàu đạt khoảng 10 - 14 triệu đồng/ngày. Những tàu gặp đàn cá lớn có thể khai thác 100 - 200 kết, thu 20 - 40 triệu đồng/ngày.

Ngư dân Bạch Xuân Ngọc - thuyền viên một tàu mành rút trủ ở tổ dân phố Xương Lý - cho biết: Mùa cá cơm thường tập trung vào tháng giêng - tháng 2 và tháng 7 - 8 âm lịch. Thời điểm này, cá cơm xuất hiện nhiều giúp ngư dân có thu nhập khá, có khoản dự trữ cho thời gian nghỉ đông sắp tới.

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Ngư dân phân loại, cân cá cơm tại Cảng cá Nhơn Lý. Ảnh: Phan Tuấn

Nhờ sản lượng dồi dào, sau khi trừ chi phí, mỗi tàu có thể đạt thu nhập khoảng 13 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/chuyến biển.

Cá cơm dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon hằng ngày và là nguyên liệu chính để sản xuất nước mắm truyền thống.

Theo người dân địa phương, những công việc hậu cần như chuyển cá, hấp cá, phơi cá, muối cá làm mắm cũng đang giúp nhiều người có thêm khoản thu nhập 200.000 - 500.000 đồng mỗi ngày.

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