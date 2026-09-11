Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với gần 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản, từ xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh chế biến, phát triển sản phẩm OCOP đến thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu.

Mục tiêu là chuyển từ hỗ trợ tiêu thụ theo mùa vụ sang hình thành các chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ ổn định, bền vững.

Mở thêm kênh, rộng đầu ra

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hỗ trợ xây dựng 14 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với diện tích trên 1.491 ha. Toàn tỉnh hiện có 226 chuỗi liên kết với diện tích hơn 253,1 nghìn ha, thu hút 77 DN, 101 HTX, 72 tổ hợp tác và 48 tổ hội/nông hội nghề nghiệp tham gia.

1-9439.jpg
Liên kết sản xuất giúp Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Thiêm (xã Ia Chia) ổn định nguồn nguyên liệu. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Chư Prông, Công ty CP VCU duy trì liên kết với 10 đại lý thu mua cà phê nhân. Ông Nguyễn Tiến Định - Giám đốc điều hành công ty - cho biết: Mỗi năm, DN thu mua hơn 1.000 tấn, ưu tiên cà phê có tỷ lệ chín từ 75% trở lên, với giá cao hơn thị trường 500 - 1.000 đồng/kg. Sản phẩm được tiêu thụ ổn định, xuất khẩu sang Mỹ, một số nước thuộc Liên minh châu Âu và châu Á. Ngành chức năng hỗ trợ DN thuê đất mở rộng cơ sở rang xay, tăng sản lượng chế biến, tiêu thụ.

Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Thiêm (xã Ia Chia) liên kết sản xuất hơn 10 ha cà phê, điều, hồ tiêu, măng tre với nông dân. Từ năm 2023 đến nay, DN đã thu mua hơn 40 tấn sản phẩm; đồng thời chế biến, xây dựng chứng nhận OCOP cho 7 sản phẩm. “Đầu ra thuận lợi, DN bao tiêu nông sản cho các hộ liên kết với giá cao hơn thị trường 3 - 5%” - Phó Giám đốc công ty Nguyễn Vương Vân Trường cho hay.

2-5995.jpg
Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ hơn 17.000 ha điều chưa tham gia liên kết. Trong ảnh: Nông dân xã Ia Krêl chăm sóc điều theo hướng hữu cơ. Ảnh: H.T

Cùng với liên kết, địa phương mở rộng điểm bán, kết nối cung - cầu, thử nghiệm thương mại điện tử. Ông Tô Thanh Dũng - Cửa hàng trưởng Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Bình Định - Gia Lai (phường Quy Nhơn) thông tin: Cửa hàng đang trưng bày gần 100 sản phẩm của 12 chủ thể, doanh thu gần 100 triệu đồng/tháng. Cửa hàng vừa mở thêm điểm bán trên đường Nguyễn Huệ để tiếp cận khách du lịch.

Bà Trương Thị Thúy Nga - Trưởng Phòng Kinh tế phường Hoài Nhơn Tây - cho hay: Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương tổ chức 3 đợt livestream quảng bá nông sản, chốt hơn 100 đơn hàng, trong đó nhiều khách hàng ngoài tỉnh. Còn tại xã Chư A Thai, ngày 15-8, Hội Nông dân xã livestream bán nông sản, chốt 432 đơn hàng, doanh thu hơn 70 triệu đồng...

Từ tiêu thụ mùa vụ đến liên kết bền vững

Nông sản vươn ra hơn 70 thị trường

8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh đạt hơn 1,2 tỷ USD, chiếm hơn 45,2% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Nông sản Gia Lai đã xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các mặt hàng chủ lực như cà phê, hạt điều, chuối, xoài, sầu riêng, chanh dây cô đặc…

Theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 18-3-2026 của UBND tỉnh về hỗ trợ tiêu thụ nông sản năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ cho hơn 123 nghìn ha cây trồng chủ lực chưa tham gia chuỗi liên kết, gồm cà phê, hồ tiêu, điều, chuối, sầu riêng, ớt, dừa, chanh dây, dưa hấu; hỗ trợ tiêu thụ mùa vụ đối với cây trồng ngắn ngày và 3 sản phẩm chăn nuôi gồm thịt bò, heo, gia cầm.…

3-9852.jpg
Cà phê là cây trồng chủ lực được tập trung hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: V.T

Trọng tâm là chuyển từ hỗ trợ tiêu thụ mang tính thời điểm sang xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ ổn định, gắn với xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, livestream, sàn thương mại điện tử và các đơn vị thu mua lớn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Thế Vy, bên cạnh xây dựng 14 chuỗi liên kết, từ đầu năm đến nay, Sở phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn, hội thảo giới thiệu chính sách, hướng dẫn xây dựng chuỗi liên kết và khảo sát thực tế để hỗ trợ mở rộng vùng nguyên liệu.

Với mục tiêu “mỗi xã, phường ít nhất một mô hình liên kết”, thời gian tới, Sở sẽ hỗ trợ xây dựng chuỗi theo hướng “thị trường đặt hàng - chuỗi tổ chức sản xuất - người nông dân thực hiện”; từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với cơ sở chế biến, hệ thống phân phối; xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và kêu gọi DN ký hợp đồng liên kết ổn định theo chu kỳ sản xuất, hướng tới các cam kết trung và dài hạn…

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành công thương tổ chức 14 chương trình kết nối cung - cầu, hội chợ, triển lãm; giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP; hỗ trợ phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại điện tử, chuyển đổi số trong kinh doanh và xuất nhập khẩu. Tại Hội nghị kết nối cung cầu nông sản Gia Lai năm 2026, 4 tập đoàn, DN sản xuất kinh doanh quy mô lớn đã ký kết hợp tác với 23 DN, HTX và hộ sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha cho biết, ngành đang tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu, đưa các đoàn DN của tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm ngoài nước để nông sản tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Tuy nhiên, tiêu thụ nông sản vẫn còn những điểm nghẽn: Một số sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thị trường; liên kết sản xuất - tiêu thụ chưa đồng đều; một số vùng sản xuất lớn chưa có hợp đồng tiêu thụ ổn định; khả năng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và tham gia thương mại điện tử của một bộ phận DN, HTX, hộ sản xuất còn hạn chế.

“Thời gian tới, ngành công thương sẽ phối hợp hướng dẫn DN, HTX, người dân sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ chế biến; đồng thời kết nối với hệ thống phân phối, DN chế biến, xuất khẩu, hỗ trợ tiếp cận thị trường qua thương mại điện tử và xúc tiến thương mại, từng bước hình thành các mối liên kết tiêu thụ ổn định” - ông Kha nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Nông nghiệp

(GLO)- Sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng tốc. Với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt khoảng 1,77 tỷ USD và bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên, mặt hàng này đang đứng trước khả năng lần đầu chạm mốc 1 tỷ USD trong một tháng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngành chức năng, các hội, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp. Những nguồn lực này từng bước giúp hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ 13 giờ ngày 31-8, Công ty sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ với lưu lượng từ 60-180 m3/s; thời gian kết thúc đợt điều tiết vào lúc 17 giờ ngày 7-9-2026.

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Nông nghiệp

(GLO)- Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê xen canh cây mắc ca, Phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai dự án hỗ trợ cây cà phê giống, mắc ca và vật tư nông nghiệp cho Tổ cộng đồng trồng và chăm sóc cà phê tại 2 làng Kon Jốt và Kon Ma ha.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Sầu riêng qua cơn sốt giá

Sầu riêng qua cơn sốt giá

Nông nghiệp

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 9.900 ha sầu riêng, trong đó nhiều diện tích đang bước vào cao điểm thu hoạch. Giá sầu riêng giảm so với năm trước, song những nhà vườn duy trì được năng suất, chất lượng quả vẫn có thể bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

Nông nghiệp

(GLO)- Khi được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ cần dùng điện thoại để quét mã QR trên bao bì nông sản, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhiều dữ liệu liên quan đến vùng trồng, hộ sản xuất, cơ sở đóng gói và lô hàng, qua đó có thêm căn cứ trước khi lựa chọn sản phẩm.

Tập huấn, hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Tập huấn, hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Nông nghiệp

(GLO)- Sáng 14-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn và phát triển chuỗi liên kết.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

null