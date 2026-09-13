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Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả tưới ngập khô xen kẽ trên cây lúa

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Sáng 11-9, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam tổ chức hội thảo “Tưới ngập khô xen kẽ - Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững”.

Chủ trì Hội thảo có ông Hồ Huy Cường - Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; bà Nguyễn Thị Tố Trân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai; ông Phan Tiến Thành - Giám đốc Phát triển dự án, Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam.

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Ông Phạm Vũ Bảo - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Thương

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình tưới ngập khô xen kẽ (AWD - Alternate Wetting and Drying) trong vụ Hè Thu năm 2026 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2027 thuộc Dự án “Tạo tín chỉ Carbon trong canh tác lúa tại Gia Lai”.

Trong sản xuất lúa, AWD được nhiều địa phương trong nước áp dụng có hiệu quả nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Kỹ thuật AWD được áp dụng theo nguyên tắc không duy trì ngập nước liên tục trong suốt chu kỳ sinh trưởng của cây mà để mực nước trong ruộng giảm xuống trong một khoảng thời gian nhất định trước khi cấp nước trở lại. Qua đó, giảm thời gian đất ở trạng thái yếm khí, hạn chế quá trình hình thành khí mê-tan (CH₄), đồng thời tiết kiệm nước tưới.

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Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Hồng Thương

Tại Gia Lai, kỹ thuật AWD được triển khai từ vụ Đông Xuân năm 2025 đến nay. Trong vụ Hè Thu 2026, diện tích áp dụng AWD đạt hơn 1.010 ha tại 7 xã, phường, với 95 điểm theo dõi mực nước.

Kết quả cho thấy, so với phương thức tưới ngập liên tục, áp dụng AWD giúp giảm 23,29% số lần tưới, giảm 27,55% lượng nước tưới; giảm khoảng 73,3% lượng phát thải khí nhà kính; năng suất lúa cũng cao hơn 0,07 tấn/ha, đạt 7,3 tấn/ha.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp mở rộng quy mô áp dụng kỹ thuật AWD tại Gia Lai trong năm 2027.

Trong đó, ưu tiên mở rộng tại những vùng sản xuất lúa có hệ thống thủy lợi phù hợp; tăng cường tập huấn quy trình AWD, kỹ thuật điều tiết nước và tổ chức sản xuất; đồng thời xác định rõ vai trò phối hợp của các bên trong quá trình triển khai dự án.

Dịp này, đại diện Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam trình bày báo cáo về phát triển chuỗi lúa gạo phát thải thấp gắn với thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam, định hướng chiến lược và vai trò của Công ty trong phát triển chuỗi.

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