Gia Lai bổ sung 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 19-8-2026 về việc bổ sung các cảng cá, điểm lên cá tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, thu mua, xác nhận nguồn gốc thủy sản, đồng thời phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo quyết định, có 11 cảng cá, điểm lên cá tạm thời được bổ sung. Trong đó, các cảng cá gồm: Cảng cá Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu); Cảng cá Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông); Cảng cá Vĩnh Lợi (xã An Lương) và Cảng cá Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông). Các cảng cá này đã được quy hoạch theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 3-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc bổ sung các cảng cá, điểm lên cá tạm thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xác nhận nguồn gốc thủy sản, phục vụ công tác chống khai thác IUU. Ảnh: PHAN TUẤN

Bên cạnh đó, tỉnh bổ sung 7 điểm lên cá tạm thời gồm: Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam); Khe Đá (phường Quy Nhơn Đông); khu vực Phước Thuận và Phước Sơn (xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông); Trung Lương, Cát Tiến (xã Cát Tiến); khu vực Xuân Thạnh và An Tịnh (phường Phù Mỹ Đông).

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường liên quan ban hành quyết định tạm thời, công bố cảng cá hoặc điểm lên cá theo quy định. Riêng Cảng cá Hoài Hương bao gồm cả khu vực Hoài Hương, Hoài Hải và Hoài Mỹ.

Việc bổ sung các cảng cá, điểm lên cá tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của ngư dân, tạo điều kiện để tàu cá cập cảng, lên cá đúng quy định; qua đó hỗ trợ kiểm soát sản lượng, nguồn gốc thủy sản và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 19-8-2026.