(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động tất cả nguồn lực, điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027, không để học sinh thiếu sách học tập; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo trước ngày 22-9.

Ngày 19-9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9561/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung huy động tất cả các nguồn lực, kịp thời điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc cung ứng phải được hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22-9-2026, với yêu cầu không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập.

Cùng với nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Bộ đồng thời phải rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả và kịp thời điều chỉnh những bất cập. Nội dung này phải được báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2026.

Trong thời gian chờ sách in, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí; các cơ sở giáo dục có thể khai thác thêm sách tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.