Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, VOV)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động tất cả nguồn lực, điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027, không để học sinh thiếu sách học tập; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo trước ngày 22-9.

Ngày 19-9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9561/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

sach-giao-khoa.jpg
Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung huy động tất cả các nguồn lực, kịp thời điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Việc cung ứng phải được hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22-9-2026, với yêu cầu không để xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập.

Cùng với nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Bộ đồng thời phải rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả và kịp thời điều chỉnh những bất cập. Nội dung này phải được báo cáo Thủ tướng trong tháng 12-2026.

Trong thời gian chờ sách in, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí; các cơ sở giáo dục có thể khai thác thêm sách tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 17-9 (theo giờ địa phương), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ( đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 17-9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, sáng 16-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở TP. Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Tập đoàn GEO.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 16-9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

Thời sự

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị.

Gia Lai - Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Gia Lai và Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, ngày 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. 

null