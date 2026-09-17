Gia Lai rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu từng cơ sở giáo dục rà soát, đối chiếu số lượng sách giáo khoa đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách…

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Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa cho học sinh. Ảnh: T.D

Đặc biệt, khẩn trương rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại các trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa; thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Ngoài việc điều chuyển sách giáo khoa từ nơi dư đến nơi thiếu, các đơn vị cần hướng dẫn cho giáo viên, học sinh khai thác sách giáo khoa tại thư viện và sách giáo khoa cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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Các đơn vị khẩn trương rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh sách giáo khoa, nhất là tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ảnh: T.D

Cùng với đó, Sở GD&ĐT cũng lưu ý việc công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có sách giáo khoa, số điện thoại liên hệ và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh và không để thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án xử lý.

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu sách giáo khoa.

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