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Tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản sách giáo khoa trong tháng 9

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NHÃ UYÊN (theo SGGPO, Dân trí)

(GLO)- Dù năm học mới đã bắt đầu, một số phụ huynh tại TP. Hồ Chí Minh vẫn phải tìm mua những cuốn sách giáo khoa (SGK) còn thiếu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã phát hành 228 triệu bản SGK trên toàn quốc và tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản trong tháng 9.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 3-9, đơn vị đã phát hành 228 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Riêng số lượng SGK đã phát hành vượt hơn 150% kế hoạch và số lượng đặt hàng ban đầu.

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Phụ huynh xếp hàng mua SGK tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh vào sáng 6-9. Ảnh: SGGPO

Từ ngày 1 đến 6-9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục cung ứng khoảng 2,5 triệu bản SGK, chủ yếu cho các trường đặt sách muộn và bổ sung những đầu sách còn thiếu.

Trong tháng 9, đơn vị dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản SGK và sách bài tập để đáp ứng nhu cầu phát sinh; đồng thời có lượng sách dự phòng cho các trường hợp thiên tai, bão lũ, tặng sách cho học sinh và biến động số lượng học sinh tại các địa phương.

Tuy nhiên, sau ngày khai giảng, tình trạng phụ huynh tìm mua SGK vẫn xảy ra tại một số điểm bán ở TP. Hồ Chí Minh. Nhiều phụ huynh không mua trọn bộ mà mua bổ sung từng cuốn do thiếu sách hoặc đăng ký mua muộn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tình trạng thiếu sách cục bộ tại một số nơi có liên quan đến thời điểm đặt sách, nhu cầu mua bổ sung và tiến độ mua sắm, phân bổ sách của từng địa phương. Một số trường đặt sách muộn hoặc phụ huynh phát sinh nhu cầu mua lẻ sau khi năm học bắt đầu.

Để hạn chế tình trạng mua gom, đầu cơ và bán lại SGK với giá cao, một số điểm bán áp dụng giới hạn số lượng sách được mua. Trường hợp cần mua nhiều bản cho các con, phụ huynh phải cung cấp giấy tờ chứng minh nhu cầu.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới, cũng như các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo đã được ưu tiên cung ứng SGK theo nhu cầu.

Trong thời gian chờ sách giấy, học sinh và giáo viên có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp để phục vụ việc dạy và học.

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